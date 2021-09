EM-Quali: U 19 in Russland gegen Slowenien

Seit März 2020 haben die U 19-Frauen aufgrund der Corona-Pandemie kein Länderspiel mehr absolviert, jetzt geht es endlich wieder los. Heute (ab 11 Uhr) startet der deutsche Nachwuchs in Russland mit dem Spiel gegen Slowenien in die erste Runde der Qualifikation für die U 19-EM in der Tschechischen Republik (27. Juni bis 9. Juli 2022). DFB-Trainerin Kathrin Peter nominierte 20 Spielerinnen für die Partie in der VGAFK Arena in Wolgograd. In demselben Stadion treffen die Deutschen auch noch auf Gastgeber Russland am Samstag (ab 11 Uhr) und Belgien am Dienstag (ab 11 Uhr).

Die deutsche Startelf: Dick - Sterner, Küver (K), Landenberger, Hils - Büchele, Gräwe, Zdebel - Zicai, Sternad, Wamser.

"Miniturnier ist für alle eine Standortbestimmung"

"Nach fast zwei Jahren ohne Länderspiel freuen wir uns sehr auf die Herausforderung EM-Qualifikation in Russland", sagt Peter. "Da auch unsere Gegnerinnen aus Slowenien, Russland und Belgien pandemiebedingt nicht aktiv sein konnten, wird dieses Miniturnier für alle eine Standortbestimmung sein. Wir sind hochmotiviert und fokussiert darauf, gute und erfolgreiche Spiele zu absolvieren und so den ersten Schritt in Richtung U 19-EM 2022 in Tschechien zu machen.“

Die U 19-EM wird in einem neuen Modus ausgespielt, ähnlich der UEFA Nations League der Männer. In der ersten Runde der A-Liga, in der auch die DFB-Auswahl spielt, steigt der Letzte der jeweiligen Gruppen in die B-Liga ab, die Gruppensieger der B- in die A-Liga auf. In der zweiten Runde, die die bisherige Eliterunde ersetzt, qualifizieren sich dann jeweils der Gruppensieger und der beste Gruppenzweite für die Endrunde.