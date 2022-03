EM-Quali: U 19 im Klassiker gegen Italien

Es wird ernst für die deutschen U 19-Junioren: Bei der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Finnland warten sehr anspruchsvolle Aufgaben auf den DFB-Nachwuchs. Heute (ab 11.30 Uhr) geht es mit dem Klassiker gegen Italien los.

Nach einem vorgeschalteten Lehrgang hatte DFB-Trainer Hannes Wolf 20 Spieler in seinen endgültigen Kader berufen, gleich 24 Spieler stehen auf Abruf bereit. Mattis Hoppe vom VfB Stuttgart, St. Paulis Niklas Jessen, David Lelle von RB Leipzig und Borussia Dortmunds Tom Rothe hatten noch den Sprung in das endgültige Aufgebot geschafft. Zuvor waren bereits viele Kaderplätze fest vergeben, beim fünftägigen Lehrgang bis zum vergangenen Samstag in Mainz konnten sich die Spieler für die noch freien Plätze empfehlen.

Auftaktspiel gegen Italien

"Wir haben in den fünf Tagen in Mainz noch einmal intensiv gearbeitet und fühlen uns bereit für die Aufgabe in Finnland. Das werden sicher intensive Duelle auf Augenhöhe. Wir gehen die Spiele mit voller Energie an und wollen gegen Italien direkt das erste Zeichen setzen", so Wolf.

In der zweiten EM-Qualifikationsrunde geht es heute zunächst gegen Italien, bevor es am Samstag (ab 10 Uhr) zum Aufeinandertreffen mit Belgien kommt. Beide Partien finden in Vantaa vor den Toren Helsinkis statt. Den Abschluss bildet am kommenden Dienstag (ab 16.30 Uhr) in Helsinki das Duell mit Gastgeber Finnland. Nur der Gruppensieger löst das Ticket für die EM-Endrunde vom 18. Juni bis 1. Juli in der Slowakei.

[dfb]