EM-Quali: U 19 gewinnt klar gegen Belarus

Der EM-Traum lebt weiter: Die U 19-Junioren haben ihr zweites Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2023 auf Malta 5:1 (1:0) gegen Belarus gewonnen. Muhammed Damar von der TSG Hoffenheim und Keke Topp von Schalke 04 waren mit je zwei Toren die Matchwinner für das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier.

Erst zirkelte Damar einen Freistoß sehenswert ins belarussische Tor (31.), dann behielt er vom Punkt die Nerven und markierte per Foulelfmeter seinen Doppelpack (74.). Fünf Minuten später sorgte Stürmer Topp für die Entscheidung (79.) und erzielte kurz vor Schluss ebenfalls seinen Doppelpack (86.). Lukas Ullrich von Hertha BSC setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+4). Zwischenzeitlich hatte Artsiom Shumanski (62.) für die Gäste im Braunschweiger Konrad-Koch-Stadion ebenfalls durch einen Foulelfmeter ausgeglichen.

Qualifikation für die nächste Runde sicher

"Es war eine sehr zerfahrene und unruhige Partie, Belarus ist ein kampfstarker Gegner und hat tief gestanden", resümierte Streichsbier das lange Zeit offene Spiel. Schonen wolle der Trainer seine Jungs trotz bestandener Pflichtaufgabe im nächsten Spiel nicht: "Wenn man die Gruppe gewinnt, dann hat man die bessere Ausgangsposition und kommt in den vorteilhafteren Lostopf. Wir wollen die bestmögliche Punkteausbeute und es ist unser Ziel, am Dienstag zu gewinnen."

Mit dem Sieg hat sich die U 19-Auswahl bereits vor dem abschließenden Spiel gegen die Slowakei am Dienstag (ab 16 Uhr) die Teilnahme an der zweiten Qualifikationsrunde im März 2023 gesichert. Nach dem 5:0-Sieg gegen Armenien am vergangenen Mittwoch ist dem deutschen Nachwuchs ein Platz unter den ersten zwei, der zur Teilnahme an der finalen Runde berechtigt, nicht mehr zu nehmen. Gegen die Slowaken geht es dann im direkten Vergleich um den Gruppensieg.

[sid/dm]