EM-Quali: U 17 trifft auf Österreich, Slowenien und Kosovo

Die deutschen U 17-Juniorinnen treffen in der zweiten Qualifikationsrunde zur EURO 2022 in Bosnien und Herzegowina vom 3. bis 15. Mai auf Österreich, Slowenien und den Kosovo. Das ergab die Auslosung am heutigen Donnerstag im schweizerischen Nyon. Die Partien werden voraussichtlich vom 23. März bis zum 29. März 2022 ausgetragen.

Die sogenannte Eliterunde besteht aus sieben Gruppen mit je vier Mannschaften. Nur die sieben Gruppensieger nehmen gemeinsam mit Gastgeber Bosnien und Herzegowina an der Endrunde teil. Die Gruppenvierten steigen für das Qualifikationsturnier 2022/2023 in Liga B ab.

Durchmarsch durch erste Quali-Runde

Die deutschen Juniorinnen hatten sich im November durch drei Siege in drei Spielen in der ersten EM-Qualifikationsrunde für die Eliterunde qualifiziert. Gegen Bosnien und Herzegowina feierte die U 17 einen 4:0-Auftaktsieg, in der zweiten Begegnung gewann das Team von DFB-Trainerin Friederike Kromp 3:1 gegen Gastgeber Portugal und krönte das gelungene Miniturnier mit einem 5:0 gegen Finnland.

In 2020 und 2021 wurde die U 17-EURO jeweils aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Deutschland geht als Titelverteidiger in die EM-Qualifikation, neben 2019 gewannen die U 17-Juniorinnen 2008, 2009, 2012, 2014, 2016 und 2017 die Europameisterschaft in diesem Altersbereich.

[dfb]