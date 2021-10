EM-Quali: U 17 erreicht nächste Runde

Die deutschen U 17-Junioren haben den zweiten Sieg in der EM-Qualifikation eingefahren und stehen vorzeitig in der nächsten Runde. Das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister setzte sich in Mogosoaia gegen Gastgeber Rumänien auch dank eines Dreierpacks von Dzenan Pejcinovic 5:0 (1:0) durch und übernahm damit in Gruppe 6 wieder die Tabellenführung vor Russland. Zum Auftakt hatte die deutsche Junioren-Auswahl am Mittwoch 11:0 gegen San Marino gewonnen.

"Wir waren heute fleißig bis zum Schluss und haben verdient gewonnen", sagte Trainer Meister. "In der ersten Halbzeit waren wir teilweise nicht so genau in den Zuspielen und haben mehrere Chancen liegen lassen, in der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr Wucht nach vorne entwickelt. Besonders freut uns im Trainerteam, dass nach zwei Spielen bereits alle 20 Spieler zu einem Einsatz gekommen sind und so Teil des Turniers sind."

Im Fußballzentrum FRF baute das deutsche Team von Beginn an viel Druck auf und kam immer wieder zum Abschluss. In der 20. Minute war schließlich Kapitän Laurin Ulrich (VfB Stuttgart) zur Stelle und sorgte für die Führung. Auch im weiteren Spielverlauf kontrollierte die DFB-Auswahl das Geschehen und drängte in einer einseitigen Partie auf den nächsten Treffer. Doch die Abschlüsse von Samuele Di Benedetto (35.) und Nelson Weiper (35., 37.) waren zu unpräzise, es blieb bei der knappen Halbzeitführung.

Pejcinovic schnürt Dreierpack

Auch nach der Pause war die deutsche U 17 absolut spielbestimmend und belohnte sich schließlich mit weiteren Toren: Pejcinovic (60.) sorgte zunächst für eine beruhigendere 2:0-Führung. In der 79. Minute erhöhte der Augsburg-Stürmer auf 3:0 und machte in der 82. Minute mit seinem neunten Tor im fünften Spiel für die U 17 seinen Hattrick perfekt. Schließlich sorgte Paul Wanner (88.) für den 5:0-Endstand.

Im abschließenden Gruppenspiel der ersten EM-Qualifikationsrunde spielt Deutschland am Dienstag (ab 17 Uhr) gegen Russland um den Gruppensieg. Nach einer Teilnahme am Algarve Cup im Februar steht im März die zweite Runde auf dem Weg zur EM in Israel auf dem Programm.

