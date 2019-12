EM-Quali: U 17 erreicht nächste Runde

Die deutschen U 17-Junioren haben den zweiten Sieg in der EM-Qualifikation eingefahren und stehen vorzeitig in der nächsten Runde. Das Team von DFB-Trainer Christian Wück gewann im griechischen Patras gegen Aserbaidschan mit 2:0 (1:0), zum Auftakt gab es am Mittwoch ein 5:0 gegen Kasachstan.

"Die Pflichtaufgabe haben wir erfüllt. Es war ein anderes Spiele, als wir erwartet haben, weil der Gegner 90 Minuten lang mit elf Mann um den eigenen Strafraum gestanden hat", erklärte Wück. "Da muss man dann erst einmal Lösungen finden, damit hat sich die Mannschaft am Anfang etwas schwer getan".

Rhein bricht den Bann

Trotz drückender Überlegenheit fiel die deutsche Führung zur Halbzeitpause nach einem Treffer von Spielführer Torben Rhein (30.) daher eher schmal aus. Turan Calhanoglu erhöhte in der 53. Minute zum 2:0-Endstand.

Im abschließenden Gruppenspiel der 1. EM-Qualifikationsrunde trifft Deutschland am Dienstag (ab 13 Uhr) auf Gastgeber Griechenland. Nach einer Teilnahme am Algarve Cup mit Portugal, Spanien und Südkorea steht Ende März die 2. Runde auf dem Weg zur EM in Estland auf dem Programm.

