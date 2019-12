EM-Quali: Optimaler Start für U 19-Frauen

Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft hat einen optimalen Start in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 in Georgien hingelegt und ihrer Trainerin Kathrin Peter einen perfekten Pflichtspieleinstand beschert. Zum Auftakt der ersten Qualirunde feierte der DFB-Nachwuchs im portugiesischen Fafe einen 8:0 (5:0)-Kantersieg gegen Albanien.

"Es war ein Spiel gegen einen sehr, sehr tief stehenden Gegner. Diesen Riegel mussten wir erst knacken - und das haben wir geschafft. Wir haben gut und variabel gespielt, es war über 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor", sagte Kathrin Peter im Anschluss. "Ich bin sehr zufrieden, wir sind als Team aufgetreten, haben gut kommuniziert und haben viel Spielfreude gezeigt."

DFB-Team drückend überlegen

Bayern Münchens Gia Corley eröffnete bereits in der sechsten Minute den Torreigen, Ivana Fuso vom FC Basel mit einem Doppelpack (10., 39.), Jenas Vanessa Fudalla (23.) und Pauline Wimmer (25.) von Bayer Leverkusen legten vor der Pause nach.

Die Statistiker der UEFA zählten in Hälfte eins insgesamt 28 Abschlüsse der deutschen Mannschaft, davon allein 14 auf das Tor - wovon fünf ihr Ziel fanden. Die Albanerinnen kamen ihrereseits nicht einmal gefährlich vor das Tor von Schlussfrau Wiebke Willebrandt.

Zur Pause wechselte Kathrin Peter dann dreimal. Für Juliane Wirtz kam Laura Donhauser in die Partie, Lotta Cordes blieb für Leonie Köster in der Kabine und Sjoeke Nüsken ersetzte Torschützin Wimmer.

Fudalla im ersten U 19-Spiel mit drei Treffern

Trotz der Rotation bot sich auch im zweiten Durchgang das gleiche Bild. Das DFB-Team drückte und drängte auf das halbe Dutzend, musste sich aber diesmal 23 Minuten gedulden. Fudalla markierte in der 68. Minute in ihrem ersten Länderspiel für die U 19 ihren zweiten Treffer. Zwei Minuten später erhöhte Potsdams Sophie Weidauer zum 7:0 (70.). Fudalla setzte in der Endphase den Schlusspunkt (84.) unter eine starke Leistung, an der am Ende 23 Abschlüsse auf das gegnerische Gehäuse standen.

Weiter geht's für die deutschen Nachwuchskickerinnen bereits am Samstag, ab 15 Uhr lautet der zweite Gegner in Braga Aserbaidschan, das am Mittwoch 0:6 gegen Portugal unterlag. Zum Abschluss des Qualifikationsauftakts trifft das Peter-Team am kommenden Dienstag (ab 12 Uhr) in Braga auf Gastgeber Portugal.

[dfb]