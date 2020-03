EM-Quali: Kromp nominiert U 17-Kader

Die deutschen U 17-Juniorinnen treten mit einem 20-köpfigen Kader bei der EM-Qualifikation vom 14. bis 20. März 2020 in den Niederlanden an. Elf weitere Spielerinnen stehen für das Viererturnier auf Abruf bereit. Zur Vorbereitung ruft DFB-Trainerin Friederike Kromp den deutschen Nachwuchs bereits ab dem 10. März in Goch zusammen.

"Die EM-Qualifikation ist unser erstes großes Teilziel in dieser Saison", sagt Kromp. "Da sich nur der Gruppenerste für die EM-Endrunde qualifiziert und davon der weitere Verlauf der Saison abhängt, wissen wir um die Schwere der Aufgaben, die auf uns warten. Wir freuen uns sehr auf diese Herausforderung und werden sehr gut vorbereitet und absolut fokussiert in diese drei Finalspiele gehen."

Zum Auftakt der 2. Qualifikationsrunde trifft der deutsche Nachwuchs am 14. März (ab 12 Uhr) im Sportpark Parkzicht in Uden auf Kroatien. Drei Tage später, am 17. März (ab 15 Uhr), geht es im Sportpark De Wieen in Venray gegen Schottland, ehe zum Abschluss am 20. März (ab 19 Uhr) erneut in Uden Gastgeber Niederlande auf das DFB-Team wartet. Nur die Erstplatzierten der sieben Gruppen qualifizieren sich für die EM-Endrunde, die vom 9. bis 22. Mai 2020 in Schweden ausgetragen wird. Dort geht es dann auch um die drei europäischen Startplätze für die U 17-WM 2020 in Indien (2. bis 21. November 2020).

[dfb]