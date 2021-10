EM-Quali in Ungarn: Eine Startelfänderung

Für die deutsche U 21-Nationalmannschaft steht das nächste Duell in der EM-Qualifikation an: Nach dem späten 3:2 gegen Israel vergangenen Donnerstag tauscht DFB-Trainer Antonio Di Salvo im vierten Qualifikationsspiel gegen Ungarn heute (ab 17.30 Uhr, live bei ProSieben Maxx) seine Startelf auf einer Position. In Szeged spielt Noah Katterbach vom 1. FC Köln für Luca Netz von Beginn an in der Abwehr.

Die deutsche Startelf: Philipp - Katterbach, Keitel, Stiller, Burkardt (K), Bauer, Thiaw, Tillman, Mbom, Shuranov, Schade.

Shinta Appelkamp steht für die Begegnung nicht zur Verfügung. Der Offensivspieler von Fortuna Düsseldorf musste das Mannschaftshotel der U 21 in Szeged krankheitsbedingt verlassen und ist für die weitere Diagnostik auf dem Weg nach Deutschland.

[dfb]