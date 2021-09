EM-Quali in San Marino: Das ist die Startelf

Mit vier Europameistern in die EM-Qualifikation: DFB-Trainer Stefan Kuntz setzt beim Neustart der deutschen U 21 nach dem EM-Triumph im Sommer im ersten Qualispiel heute (ab 19 Uhr, live bei ProSieben Maxx) in San Marino auf vier seiner Helden von Ljubljana. Lars Mai, Youssoufa Moukoko, Shinta Appelkamp und der neue Kapitän Jonathan Burkardt stehen in Serravalle in der Startelf.

Die deutsche Startelf: Mantl - Massimo, Katterbach, Mai, Stiller, Burkardt (K), Appelkamp, Moukoko, Thiaw, Krauß, Becker.