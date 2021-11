EM-Quali: Gastgeber Portugal als Prüfstein

Nach dem deutlichen Sieg gegen Bosnien und Herzegowina zum Auftakt der 1. EM-Qualifikationsrunde wartet heute mit Gastgeber Portugal (ab 16 Uhr) in Albufeira ein anderes Kaliber auf die deutschen U 17-Juniorinnen. Die Portugiesinnen feierten in ihrem Auftaktmatch einen 6:0-Kantersieg gegen Finnland. Mit weiteren drei Punkten stünde das Team von DFB-Trainerin Friederike Kromp bereits sicher in der zweiten Runde.

"Das wird ein ganz anderer Gegner", sagt Kromp. "Portugal ist furios in die Qualifikation gestartet und wir müssen gut regenerieren, um gegen die Gastgeberinnen drei Punkte zu holen." Die DFB-Trainerin freut sich aber auch auf die Herausforderung: "Der Gegner wird uns ein Stück weit liegen, weil er mit und gegen uns spielen wird."

Den Abschluss der 1. Qualifikationsphase bildet am Sonntag, 14. November, die Partie gegen Finnland (ab 18 Uhr), ebenfalls im Estadio Municipal de Albufeira.