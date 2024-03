EM-Quali: Ein Punkt gegen Tschechien

Die deutschen U 17-Juniorinnen sind mit einem Unentschieden in die zweite EM-Qualifikationsrunde gestartet. Gegen Tschechien trennte sich die Mannschaft von Trainerin Sabine Loderer im Eilenriedestadion in Hannover 0:0.

Der DFB-Nachwuchs startete schwungvoll in die Partie. Das Loderer-Team war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, hatte mehr Ballbesitz und setzte die tschechische Mannschaft früh unter Druck. Die erste Torannäherung gelang den U 17-Juniorinnen durch einen Fernschuss von Laila Portella, der links am Tor vorbei rauschte (10.). Nur wenige Minuten später versprang Julia Schiffarth der Ball nach einer Flanke in aussichtsreicher Position (16.).

Kurz vor der Halbzeitpause (45.) wäre Deutschland fast die Führung gelungen, jedoch geriet die Direktabnahme von Portella von der Strafraumkante zu mittig. Tschechien kam in der ersten Halbzeit nur einmal gefährlich vor das Tor von Janne Krumme, ein Schuss in der zweiten Minute der Nachspielzeit flog jedoch am linken Pfosten vorbei. So gingen beide Mannschaften torlos in die Kabine.

Viele Chancen, kein Tor

Zur zweiten Halbzeit gab es eine Änderung in der deutschen Mannschaft: Sabine Loderer brachte Tessa Zimmermann für Celina Senftl. Auch jetzt war die deutsche U 17 die aktivere Mannschaft und setzte sich am Strafraum der Gäste fest. Das deutsche Team spielte druckvoll und dominant, schaffte es jedoch nicht, eine der vielen Möglichkeiten zu nutzen.

Leonie Köpp und Greta Hünten scheiterten bei einer Doppelchance (54.) an der tschechischen Keeperin, Zimmermanns Abschluss aus der linken Strafraumeck rauschte über die Latte (61.). Nach einer Ecke war es wieder Zimmermann, die im Fünfmeterraum zum Abschluss kam, jedoch wurde der Schuss vor der Linie abgeblockt. Bis zum Spielende gelang es den U 17-Juniorinnen trotz drückender Überlegenheit nicht, ein Tor zu erzielen.

In der zweiten EM-Qualifikationsrunde steht bereits am Donnerstag (ab 13 Uhr) die nächste Partie für die DFB-Auswahl an. Im Wilhelm-Langrehr-Stadion in Garbsen trifft sie auf die Slowakei, ehe es zum Abschluss am Sonntag (ab 13 Uhr) an selber Stelle gegen Frankreich geht. Die Europameisterschaft findet im Mai in Schweden statt.

[dfb]