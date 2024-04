EM-Quali: Auftaktsieg gegen Rumänien

Die deutschen U 19-Frauen sind mit einem Sieg in die zweite Runde der EM-Qualifikation gestartet. Gegen Rumänien gewann die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Urbansky im ungarischen Bicske 2:0 (2:0).

"Wir haben ein paar Minuten gebraucht, sind dann aber sehr gut in die Partie gekommen. Nach dem Führungstreffer sind wir dann noch sicherer und zielstrebiger aufgetreten", sagte Urbansky nach der Partie. "Wir haben es dann verpasst, uns mit mehr Toren zu belohnen. Besonders gut hat mir heute die Einstellung von meiner Mannschaft gefallen."

Janzen und Bartz treffen vor der Pause

Das deutsche Team war von Spielbeginn an die aktivere Mannschaft und ging durch einen Treffer von Mittelfeldspielerin Mathilde Janzen nach einer knappen halben Stunde in Führung (32.). Kurz vor der Halbzeit war Kapitänin Paulina Bartz zur Stelle (40.) und verdoppelte auf Vorlage von Janzen den deutschen Vorsprung. Mit dem 2:0 ging es für die beiden Teams in die Kabine.

Zur Halbzeit wechselte Urbansky zweimal: für Melina Krüger und Julia Mickenhagen kamen Delice Boboy und Marina Scholz in die Partie. Der DFB-Nachwuchs verpasste es in der Folge trotz guter Chancen weitere Tore nachzlegen, zeigte sich in der Defensivarbeit aber konsequent und sicherte sich so den Auftaktsieg.

Damit wandern die ersten drei Punkte in der zweiten EM-Qualifikationsrunde auf das deutsche Konto. Am Samstag (ab 15 Uhr) geht es für den DFB-Nachwuchs in Telki gegen die Gastgeberinnen aus Ungarn weiter, ehe am Dienstag (ab 17.30 Uhr), erneut in Bicske, das letzte Spiel in der zweiten EM-Qualifikationsrunde gegen Schweden ansteht. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Europameisterschaft, die vom 15. bis 27. Juli 2024 in Litauen stattfindet. Die U 19-Frauen hatten sich mit Siegen gegen Israel und Norwegen sowie einem Remis gegen Finnland als Gruppensieger einen Platz in der zweiten Qualifikationsrunde gesichert.

