EM-Kartenverkauf beginnt am 3. Oktober

Der Kartenverkauf für die EM 2024 in Deutschland beginnt am 3. Oktober 2023. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) bei ihrem Kongress am Mittwoch in Lissabon bekannt. Demnach wird es vier Ticketkategorien geben.

Die Europameisterschaft unter dem Motto "United by football. Vereint im Herzen Europas" wird am 14. Juni 2024 in München beginnen, das Finale in Berlin ist für den 14. Juli 2024 geplant.

Deutschland ist an der Spitze der Gruppe A gesetzt und wird das Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in München bestreiten. Die Paarungen und Spielzeiten werden bei der Auslosung am 2. Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg festgelegt.