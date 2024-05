EM-Kader für Deutschland - von Deutschland

Bevor Bundestrainer Julian Nagelsmann am heutigen Donnerstag im DRIVE. Volkswagen Group Forum in Berlin seinen vorläufigen Kader für die Heim-Europameisterschaft bekanntgegeben hatte, waren 18 Spieler aus seinem insgesamt 27 Mann starken Aufgebot schon vermeldet worden. Von Menschen aus ganz Deutschland, von Fans und Prominenten. Von Influencern und Medien, über ganz verschiedene Kanäle, vom Podcast bis zum Kunst-Museum, vom Fernsehstudio bis zum Tattoo-Studio, vom Altenpfleger bis zu Moderator Günther Jauch, von der Dachdeckerin bis zu Musiker Peter Schilling. Denn wenn die Nationalmannschaft die Heim-EURO am 14. Juni (ab 21 Uhr, live bei MagentaTV und im ZDF) in München mit dem Spiel gegen Schottland eröffnet, beginnt eine Europameisterschaft für ganz Deutschland - und ganz Deutschland hat sein Team nominiert.

"Die Idee finde ich ganz wunderbar, wirklich pfiffig", hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler schon am Vortag der Kaderbekanntgabe, im Rahmen der Verkündung der Verlängerung der Partnerschaft mit Volkswagen, in Berlin gesagt. Auch die Nationalspieler hatten ihre Freude an der Aktion, die ein DFB-Team in den vergangenen Wochen vorbereitet und umgesetzt hatte. "Ich finde es überragend, sehr cool, irgendwie holt man die ganze Gesellschaft ins Boot, Leute, die unsere Gesellschaft widerspiegeln", sagte Niclas Füllkrug, der seine Nominierung selbst in einem Radio-Interview verkündet hatte. "Mir hat es Spaß gemacht, ich fand es megacool."

"Jeder im Land soll sich mit unserer Nationalmannschaft identifizieren"

Antonio Rüdiger freute sich über die Nominierung durch Arif Keles, der in der Yorckstraße in Berlin ein Döner-Restaurant betreibt. Dort hatte sich der Spieler von Real Madrid, der in Berlin-Neukölln aufwuchs, einst selbst seinen Döner nach der Schule gekauft.

Nico Schlotterbeck war am Sonntagabend der erste Spieler, der auf diese Weise vermeldet worden war. Die ARD-Tagesschau präsentierte den Verteidiger von Borussia Dortmund um kurz nach 20 Uhr als EM-Teilnehmer. In den Tagen darauf folgten weitere Spieler. Der letzte war Florian Wirtz, den Sängerin Nina Chuba im Rahmen ihres Konzerts in Hamburg am Mittwochabend live auf der Bühne als EM-Fahrer vermeldete. Wirtz erschien unter dem Jubel der Zuschauer*innen in einer Videobotschaft auf der Leinwand. Den vollständigen Kader präsentierte dann einen Tag später Bundestrainer Nagelsmann.

"Ich bedanke mich bei allen, die bei der Kaderbekanntgabe mitgemacht haben", sagte Nagelsmann. "Ich habe mich sehr darüber gefreut. Es war teilweise sehr emotional, teilweise sehr lustig. Eine tolle Idee mit vielen tollen Menschen und vielen tollen Beiträgen. Wir haben viele Menschen teilhaben lassen an der Kadernominierung. Denn jeder im Land soll sich mit unserer Nationalmannschaft identifizieren. Sie soll alle begeistern."

