Empfang mit Dudelsack: die U 19-Frauen vor der EM in Schottland

Gebührender Empfang: Die U 17 in Dortmund nach dem EM-Triumph

EM-Jahr 2019: Titel und Tränen bei den Juniorinnen

2019 hatte viele emotionale Momente zu bieten. Nun zeigt DFB.de noch einmal interessante Geschichten, starke Interviews, bildgewaltige Videos und Galerien des Jahres aus verschiedenen DFB-Bereichen. Heute: die DFB-Juniorinnen.

Bernhard: "Es ist eine deutliche Entwicklung zu erkennen"

Über 350 Spielerinnen in 44 Spielen: DFB-Trainerin Anouschka Bernhard hat mit ihrem Sichterteam in der Sportschule Wedau viele Eindrücke gesammelt. Auf DFB.de zieht sie ein Fazit zum Sichtungsturnier und Länderpokal der U 16-Juniorinnen.

Silke Rottenberg: "Kopf und Auge müssen schnell werden"

Silke Rottenberg sammelte während ihrer Karriere wertvolle Erfahrungen, die sie nun als Trainerin weitergibt. Mit DFB.de spricht die ehemalige Welttorhüterin über ihre Rolle beim DFB und hat eine wichtige Botschaft parat.

Video: Schulbesuch in der Schweiz

Spaß haben und dabei mit den Schülerinnen und Schülern kicken: Die U 15 hat gemeinsam mit ihren Gegnerinnen aus der Schweiz eine Grundschule in Büsingen besucht. DFB-TV war beim für alle rundum gelungenen Besuch dabei.

FIFA-Mentorenprogramm: Bernhard und Sundhage lernen voneinander

Pia Sundhage und DFB-Trainerin Anouschka Bernhard begehen Neuland. Sie gehören zur ersten Gruppe der Teilnehmer am neuen Trainerinnen-Mentorenprogramm der FIFA - ein wichtiger Schritt bei der Förderung des Frauenfußballs.

Bernhard: "Individuelle Qualität und Teamwork sind Schlüssel zum Erfolg"

Im Finale setzte sich die U 16-Nationalmannschaft mit 4:1 gegen England durch und gewann zum vierten Mal den Nordic Cup. Mit DFB.de spricht DFB-Trainerin Anouschka Bernhard über Erfahrungswerte und die Entwicklung ihrer Mannschaft.

Sofie Zdebel über Vater Thomas: "Am Anfang war ich oft nervös"

Ex-Bundesligaprofi Thomas Zdebel ist nun U 17-Trainer von Bayer Leverkusen - und damit im selben Klub tätig wie Tochter Sofie. Sie hat den Sprung ins U 16-Nationalteam geschafft. Mit DFB.de sprechen nun Vater und Tochter über ihre Ziele.

Sophie Weidauer: "EM-Ticket als Gruppenerster lösen"

In der U 17 ist Sophie Weidauer längst eine feste Größe. Im abschließenden Spiel der EM-Qualifikation gegen Norwegen heute (ab 15.30 Uhr) in Edinburgh will die Stürmerin von Turbine Potsdam auf dem Platz wieder ihr Können zeigen.

Ballweg: "Zur Perfektion noch an ein paar Stellschrauben drehen"

Durch drei Siege haben sich die U 17-Juniorinnen im schottischen Edinburgh für die EURO in Bulgarien qualifiziert. Mit DFB.de spricht Trainerin Ulrike Ballweg über die Chancenauswertung, Spiele auf Kunstrasen und Führungsspielerinnen.

Video: Regeneration mit Yoga am Strand

Es war ein tolles Spiel, es hat Spaß gemacht": Die U 17-Juniorinnen finden nach ihrem klaren EURO-Auftaktsieg gegen England: So kann es weitergehen. Aber zunächst steht Regeneration an, damit es gegen die Niederlande ebenfalls passt.

Nicole Woldmann: Zentral und sehr flexibel

Im ersten Spiel bei der U 17-EM stand Nicole Woldmann in der Startelf und traf beim 4:0 über England. Die Endrunde in Bulgarien ist das erste große Turnier für die Mittelfeldspielerin vom Magdeburger FFC. DFB.de stellt sie vor.

Paula Klensmann: "Vorbild Joshua Kimmich"

Die U 17-Juniorinnen spielen in Bulgarien um den EM-Titel. Mit dabei: Wolfsburgs Paula Klensmann. Die Mittelfeldspielerin ist für ihre Schlagfertigkeit bekannt - im DFB.de-Stichwortinterview spricht sie über ihr Ritual, Roomie und Rolle im Team.

Carlotta Wamser: "Egal, wer trifft - Hauptsache Halbfinale"

Mit drei Treffern in der EM-Vorrunde hat Carlotta Wamser einen entscheidenden Anteil am Erreichen des Halbfinals. Im Interview mit DFB.de spricht die 15-Jährige über Teamgeist, einen Kindheitstraum und den Halbfinalgegner Portugal.

Weidauer: "Die Extrameter gehst du noch"

Die U 17-Juniorinnen stehen nach dem 2:0 über Portugal zum vierten Mal in Folge im EM-Finale. Einen Treffer steuerte Sophie Weidauer bei. Mit DFB.de spricht die Stürmerin über Extrameter im Halbfinale und die Stimmung in der Kabine.

Elfmeterkrimi gegen die Niederlande: U 17 ist Europameister!

Die deutschen U 17-Juniorinnen sind zum siebten Mal Europameister. Im EM-Finale in Bulgarien krönte das Team von Trainerin Ulrike Ballweg das Turnier mit einem 3:2 im Elfmeterschießen gegen die Niederlande.

Europameisterinnen im Dortmunder Fußballmuseum empfangen

Familien, Freunde und einige Fans haben die frisch gebackenen Europameisterinnen heute in Dortmund begrüßt. Im Deutschen Fußballmuseum gab es zu Ehren der Mannschaft einen feierlichen Empfang - mit EM-Trophäe und guter Laune.

Ulrike Ballweg: "Für eine tolle EM belohnt"

Was für ein Ausstand für Ulrike Ballweg: Im packenden EM-Finale gegen die Niederlande setzte sich ihr Team nach einem Elfmeterkrimi durch. Mit DFB.de spricht die scheidende Trainerin über den Turnierverlauf und Finalsieg der U 17.

Nelles: "Erst mal die ganzen Emotionen in den Griff bekommen"

Sie ist die Heldin, aber sie möchte die Rolle gar nicht annehmen. Pauline Nelles hat im Endspiel der U 17-EURO vier Elfmeter gehalten. Mit DFB.de spricht die Torhüterin darüber - und wie sie danach die Nacht zum Tag gemacht hat.

Ballwegs Titelsammlung: "Stehen für immer in den Büchern"

Weltmeisterin, Europameisterin, Olympiasiegerin: Als Trainerin feierte Ulrike Ballweg viele Erfolge. Nun wechselt sie in die Talentförderung. Im Abschlussinterview erinnert sich Ballweg an die schönsten Momente ihrer Karriere.

Kromp: "Spielerinnen machen das System"

Friederike "Fritzy" Kromp steht beim Vier-Nationen-Turnier in Schweden vor ihrem Debüt als Trainerin der U 17-Juniorinnen. "Ich freue mich unglaublich darauf, Spielerinnen zu begleiten und weiterentwickeln zu dürfen", sagt die 34-Jährige.

Video: U 19-Frauen fahren zur EM

Die U 19-Frauen qualifizieren sich durch ein 2:2 (1:1) gegen Österreich für die EM in Schottland. Zuvor waren der Mannschaft von DFB-Trainerin Maren Meinert gegen Griechenland und die Tschechische Republik klare Siege gelungen.

Meinert: "Zu keiner Zeit Fehler erlauben"

Die U 19-Frauen haben sich durch zwei Siege und einem Remis für die EM in Schottland qualifiziert. Mit DFB.de spricht DFB-Trainerin Maren Meinert über das letzte Qualifikationsspiel gegen Österreich und die Vorbereitung auf die EURO.

Video: U 19-Frauen vor EM-Start - Dudelsack-Empfang in Schottland

Gut gelaunt trafen sich die U 19-Frauen am Samstag, um zur Europameisterschaft nach Schottland zu fliegen. "Ich freue mich, dass wir jetzt da sind und in drei Tagen gegen England in die Europameisterschaft starten", so Laura Donhauser.

Kleinherne: "Durch meine Erfahrungen vorangehen"

Sophia Kleinherne vom 1. FFC Frankfurt nimmt mit den U 19-Frauen an der EM in Schottland teil. Vor dem ersten Gruppenspiel am Dienstag (ab 20.30 Uhr, live auf Sport1) gegen England stellt DFB.de die 19 Jahre alte Abwehrspielerin vor.

Paulina Krumbiegel: Von der Verteidigerin zur Vorbereiterin

Paulina Käte Krumbiegel ist eine Spielerin mit starkem Drang zum Tor. Das hat die U 19-Nationalspielerin jüngst bei der EM beim 2:1 gegen England unter Beweis gestellt. Vor dem zweiten Spiel gegen Belgien stellt DFB.de die 18-Jährige vor.

Anyomi: "Das ist natürlich eine tolle Bilanz"

Nach dem zweiten Sieg im zweiten EM-Spiel stehen die U 19-Frauen im Halbfinale und sind für die U 20-WM qualifiziert. Mit DFB.de spricht Doppeltorschützin Nicole Anyomi über ihre zwei Treffer beim 5:0 gegen Belgien und Bolzplatztraining.

Marie Müller: "Wille und Leidenschaft haben sich ausgezahlt"

Für Marie Müller war der Tag mit dem gewonnenen EM-Halbfinale gegen die Niederlande aufregend. Mit DFB.de spricht sie über die Gedanken vor ihrem Treffer zum 2:1, den Finalgegner Frankreich und ihren Geburtstag.

1:2 gegen Frankreich im Video: U 19 verpasst EM-Titel

Die deutschen U 19-Frauen haben bei der EM in Schottland nach einer 1:2 (1:1)-Finalniederlage gegen Frankreich den siebten Titel knapp verpasst. Nicole Anyomis früher Führungstreffer genügt nicht zum ersten Triumph nach 2011.

Meinert: "Wir haben Großartiges geleistet"

Nach der knappen Niederlage gegen Frankreich im Finale der U 19-Frauen-Europameisterschaft 2019 in Schottland spricht Maren Meinert mit DFB.de über die Leistung der Mannschaft - und die DFB-Trainerin zieht ein persönliches EM-Fazit.

U 19-Trainerin Kathrin Peter: "Ich setze Dinge aus Überzeugung um"

Kathrin Peter steht bei den Länderspielen in Belgien und in der Niederlande erstmals als verantwortliche DFB-Trainerin an der Seitenlinie der U 19-Frauen. Mit DFB.de spricht die Westfälin über ihre Auffassung von modernem Fußball.

DFB verabschiedet Maren Meinert in Kassel

Maren Meinert ist vor dem EM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen (ab 12.30 Uhr, live in der ARD) in Kassel gegen Montenegro von Hannelore Ratzeburg und Rainer Koch offiziell verabschiedet worden. Zudem wurden Nationalspielerinnen geehrt.

Peter: "Talentiert, wissbegierig, lernbereit"

Kathrin Peter (42) hat ihre erste Länderspielphase mit den U 19-Frauen genutzt, um die Spielerinnen besser kennenzulernen. Mit DFB.de spricht die DFB-Trainerin übers 2:0 gegen Belgien und 0:1 gegen Holland: "Eine gute Standortbestimmung."

Fudalla: "Wir sind mit sehr viel Spielfreude auf dem Platz"

Die deutsche U 19 Frauen-Nationalmannschaft ist ein optimaler Start in die EM-Qualifikation gelungen. Im Interview mit DFB.de spricht Vanessa Fudalla vom FF USV Jena über ihren ersten Einsatz in der U 19, ihre drei Tore und die kommenden Spiele.

Michael Urbansky übernimmt U 19-Frauen

Die personelle Neuaufstellung im U-Bereich der weiblichen Nationalmannschaften geht weiter: Anfang November übernimmt Michael Urbansky die U 19-Frauen. Als Assistenztrainerinnen unterstützen ihn Verena Hagedorn und Marie-Louise Eta.

