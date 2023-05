EM in Estland: Das müssen Fans wissen

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Am kommenden Sonntag (ab 12 Uhr MESZ) starten die deutschen U 17-Juniorinnen mit ihrem ersten Gruppenspiel gegen den amtierenden Weltmeister Spanien in die Europameisterschaft 2023 in Estland, die bis zum 26. Mai ausgetragen wird. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Turnier.

Wie viele Teams nehmen teil, und in welchem Modus wird gespielt?

An der EM nehmen acht Mannschaften teil, die bei der Auslosung Mitte April in zwei Vierergruppen zugeteilt wurden. In jeder Vorrundengruppe spielt jedes Team einmal gegen jeden der drei Gruppengegner. Die beiden besten Mannschaften einer Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale, das am 23. Mai ausgespielt wird. Das Finale wird am 26. Mai im Lilleküla Stadion in Tallinn stattfinden.

Wer spielt in welcher Vorrundengruppe?

Das deutsche Team trifft in Gruppe A auf Spanien am 14. Mai (12 Uhr MESZ), Gastgeber Estland am 17. Mai (16 Uhr MESZ) und auf die Schweiz am 20. Mai (16 Uhr MESZ). Alle Gruppenspiele der deutschen Mannschaft werden im Kadrioru Stadion in Tallinn ausgetragen.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A: Deutschland, Spanien, Estland, Schweiz

Gruppe B: Frankreich, Schweden, England, Polen

Wie hat sich das deutsche Team qualifiziert?

In der ersten EM-Qualifikationsrunde setzte sich das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer punktverlustfrei gegen Slowenien, Serbien und die Türkei durch. Deutlich spannender gestalteten die deutschen U 17-Juniorinnen die zweite Qualifikations-Runde. Nach deutlichen Siegen gegen Nordmazedonien (13:0) und gegen Ungarn (5:2) reichte aufgrund des Torverhältnisses ein Unentschieden gegen die punktgleichen Portugiesinnen. Nach einem 0:2-Rückstand drehten die deutschen U 17-Juniorinnen die Partie in der zweiten Halbzeit und lösten mit einem 2:2 das EM-Ticket.

Wo können die EM-Spiele in Estland verfolgt werden?

Alle EM-Spiele der deutschen Mannschaft werden im kostenlosen Livestream auf UEFA.tv zu sehen sein. Weitere Einblicke rund um das deutsche Team finden sich auf DFB.de und auf Social Media, beispielsweise auf dem Instagram-Account @dfb_maedels.

[agr]