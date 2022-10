EM-Gruppen werden am Dienstag ausgelost

Auf wen trifft die deutsche U 21-Nationalmannschaft bei der kommenden UEFA EURO 2023 in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli)? Am Dienstag (ab 18 Uhr) werden die Gruppen im Bukarester Athenäum ermittelt. Die 16 teilnehmenden Nationen werden in vier Vierergruppen gelost. Titelverteidiger Deutschland befindet sich neben Spanien, Portugal und Frankreich in Lostopf eins.

Die beiden Gruppenersten und -zweiten jeder der vier EM-Gruppen ziehen ins Viertelfinale ein. Das Finale der EURO findet am 8. Juli im georgischen Batumi statt.

Die drei besten Mannschaften qualifizieren sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Frankreich ist als Gastgeber von dieser Regelung ausgeschlossen, auch für England (tritt bei Olympia als Großbritannien an) zählt die Regelung nicht.

Die 16 teilnehmenden Nationen

Topf 1

Spanien

Portugal

Deutschland (Titelverteidiger)

Frankreich

Topf 2

Niederlande

England

Italien

Rumänien (Co-Gastgeber, Position B1)

Topf 3

Kroatien

Schweiz

Belgien

Tschechische Republik

Topf 4

Ukraine

Norwegen

Israel

Georgien (Co-Gastgeber, Position A1)

