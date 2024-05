Bietet zwei Touren am 23. Juni in Frankfurt: Die Primus-Linie

Startet am 19. Juni zweimal in Stuttgart: Die Neckarkäptn

EM-Einstimmung bei Bootsfahrten: Jetzt buchen!

Vor dem zweiten (19.6.) und dritten EM-Gruppenspiel (23.6.) unseres DFB-Teams wird es exklusiv für die Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft jeweils zwei Bootstouren in Stuttgart und Frankfurt geben. In Stuttgart erwartet euch das Partyboot vom Neckarkäptn und in Frankfurt dürft Ihr euch auf die Fahrten mit der Primus-Linie freuen. Die Bootsfahrten bieten unseren Mitgliedern die Möglichkeit, sich bei Musik, Essen und Trinken auf die EM-Spiele einzustimmen.

Tickets kosten 25 Euro (exklusive Speisen und Getränke) und können ausschließlich von Fan-Club-Mitgliedern gekauft werden. Pro Mitglied können maximal vier Tickets erworben werden. Die Begleitpersonen müssen nicht zwingend Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft sein.

Bootsfahrten am 19.6. in Stuttgart (Neckarkäptn)

Tour: 12:00 Uhr – 13:45 Uhr; Ablegestelle: Wilhelma, Anlegestelle: Wilhelma

Tour: 14:15 Uhr – 16:00 Uhr; Ablegestelle: Wilhelma, Anlegestelle: Stadion Stuttgart

Zum Angebot in Stuttgart

Bootsfahrten am 23.6. in Frankfurt (Primus-Linie)

Tour: 13:00 Uhr – 15:00 Uhr; Ablegestelle: Eiserner Steg, Anlegestelle: Eiserner Steg

Tour: 16:00 Uhr – 18:00 Uhr; Ablegestelle: Eiserner Steg, Anlegestelle: Eiserner Steg

Zum Angebot in Frankfurt

[hw]