EM-Auftakt gegen Weltmeister Spanien

Als Titelverteidigerinnen treten die U 17-Juniorinnen bei derEuropameisterschaft in Estland an. Im Baltikum treffen sie gleich im ersten Gruppenspiel heute (ab 12 Uhr) in der Neuauflage des Vorjahresfinales auf Weltmeister Spanien. Danach geht es am Mittwoch (ab 16 Uhr) gegen die Gastgeberinnen und am Samstag (ab 16 Uhr) gegen die Schweiz. Die beiden Gruppenersten ziehen ins Halbfinale am 23. Mai ein, das Finale steigt am 26. Mai (ab 18 Uhr).

Die deutsche Startelf: 1 Farwick - 2 Bitzer, 3 Baum, 4 Wallrabenstein (K), 6 Schmidt, 7 Krüger, 8 Scholz, 11 Merino Gonzalez, 17 Schneider, 19 Walheim, 20 Backhaus.

"In die K.o.-Phase einziehen - dann ist alles möglich"

"Wir blicken mit großer Vorfreude auf die EM", sagt DFB-Trainerin Sabine Loderer. "In den vergangenen knapp zwei Jahren haben sowohl die Mädels als auch das Team ums Team wahnsinnig viel investiert und auch viele Unwegsamkeiten super gemeistert. Mit dem Erreichen der Endrunde konnten wir unsere gemeinsame Zeit mit dieser tollen Truppe verlängern. Jetzt heißt es, dieses Highlight in vollen Zügen zu genießen und bei uns zu bleiben, um in die K.o.-Phase einzuziehen - dann ist alles möglich."

Sabine Loderer hatte für die Endrunde im Baltikum einen 20-köpfigen Kader nominiert, in dem mit Lilith Schmidt, Melina Krüger und Emily Wallrabenstein drei Europameisterinnen von 2022 sowie mit Georgia Stanti eine Debütantin stehen.

[dfb]