Fans dürfen sich freuen: An den EM-Spielorten wird einiges geboten

EM-Aktionen: Fan-Meeting-Points, Fan-Walk und Fan-Zones

Um sich vor den EM-Gruppenspielen unseres DFB-Teams in Stimmung zu bringen, organisiert der Fan Club Nationalmannschaft an den Spielorten verschiedene Aktionen für Mitglieder und Fans. Eine Übersicht.

München:

14.6., ab 11 Uhr: Fan-Meeting-Point im Biergarten am Chinesischen Turm

14. bis 16.6.: Fan Club-Bus mit buntem Programm in der Fan-Zone im Olympiapark München

Stuttgart:

19.6., ab 11 Uhr: Fan-Meeting-Point im Stadtgarten

19.6., ab 12 Uhr und 14.15 Uhr: Bootsfahrt auf dem Neckar, Vorabbuchung notwendig

19.6., ca. ab 14 Uhr: Fan-Walk vom Stadtgarten zum Stadion

17. bis 19.6.: Fan Club-Bus mit buntem Programm in der Fan-Zone

Frankfurt:

23.6., ab ca. 15 Uhr: Fan-Meeting-Point am Opernplatz

23.6., ab 13 Uhr und 16 Uhr: Bootsfahrt auf dem Main, Vorabbuchung notwendig

21. bis 23.6.: Fan Club-Bus mit buntem Programm in der Fan-Zone am Mainufer

Alle Details zu den verschiedenen Veranstaltungen folgen kurz vorher.

[jh]