EM 2024: Die Heimatklubs der Nationalspieler

Am Freitag ist es so weit: Die deutsche Nationalmannschaft startet in die Heim-EM mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland (ab 21 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV). Auch die Nationalspieler haben mal klein angefangen. Doch wo genau haben die Spieler ihre ersten Schritte am Ball gemacht? DFB.de mit einer Übersicht.

Viele Spieler sind dem Weg in den Profifußball über die Leistungszentren (LZ) gegangen. In diesen werden die optimalen Bedingungen zwischen schulischen Leistungen und dem Weg in Richtung Profifußball hergestellt. Nach den Anfängen in den Heimatvereinen ging es für die meisten Spieler in die LZs größerer Vereine.

13 Spieler an DFB-Stützpunkten

Das LZ von Bayern München besuchten Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Thomas Müller und Toni Kroos. Kroos spielte in der U 17 noch bei Hansa Rostock und wechselte erst im Sommer 2006 zur U 19 nach München. Bei Bayer Leverkusen spielten Benjamin Henrichs, Kai Havertz und Florian Wirtz im LZ. Auch Wirtz wechselte erst zur U 19 den Verein und ging vom 1. FC Köln nach Leverkusen.

13 Spieler waren an DFB-Stützpunkten. Mit fast vier Jahren trainierte Kapitän Ilkay Gündogan am DFB-Stützpunkt Gelsenkirchen am längsten an einem Stützpunkt. Benjamin Henrichs durchlief bis auf die U 20 jede DFB-U-Mannschaft und absolvierte von der U 15 bis zur U 21 satte 54 U-Länderspiele.

Einzig Deniz Undav und Chris Führich spielten nie in einer U-Nationalmannschaft des DFB. Das zeigt, dass der DFB mit seinen Förderungsmaßnahmen die meisten Talente schon frühzeitig entdeckt und gezielt fördert.

Die Übersicht der EM-Spieler

Torhüter

Manuel Neuer (FC Bayern München) – FC Schalke 04

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona/Spanien) – Borussia Mönchengladbach

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) – FC Bad Krozingen

Abwehr

Waldemar Anton (VfB Stuttgart) – Mühlenberger SV – Stützpunkt Hannover (01.08.07-07.07.08)

Benjamin Hendrichs (RB Leipzig) – SpVg Porz-Gremberghoven

Joshua Kimmich (FC Bayern München) – VfB Bösingen – Stützpunkt Aldingen (12.09.05-08.07.08)

Robin Koch (Eintracht Frankfurt) – 1. FC Kaiserslautern – Stützpunkt Wittlich (02.07.07-16.07.10)

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) – SC Staaken – Stützpunkt Charlottenburg (01.08.08-31.07.09)

David Raum (RB Leipzig) – TuSpo Nürnberg

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Spanien) – VFB Sperber Neukölln – Stützpunkt Schöneberg (16.08.04-23.05.05)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) – SG Weinstadt – Stützpunkt Fellbach-Oeffingen (13.09.10-07.05.13)

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) – Altona 93 – Stützpunkt Sachsenweg (20.02.07-14.07.09)

Mittelfeld/Angriff

Robert Andrich (Bayer Leverkusen) – FV Turbine Potsdam

Chris Führich (VfB Stuttgart) – SG Suderwich

Pascal Groß (Brighton & Hove Albion/England) – VFL Neckarau – Stützpunkt Pfingsberg-Hochstätt (02.02.04-31.07.04)

Ilkay Gündogan (FC Barcelona/Spanien) – SV Gelsenkirchen-Hessler – Stützpunkt Gelsenkirchen (20.08.01-30.06.05)

Toni Kroos (Real Madrid/Spanien) – Greifswalder SC

Jamal Musiala (FC Bayern München) – TSV Lehnerz

Emre Can (Borussia Dortmund) – Blau-Gelb Frankfurt - Stützpunkt Neu-Isenburg (01.07.2005 bis 01.07.2006)

Leroy Sané (FC Bayern München) – SG Wattenscheid 09

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) – SV Grün-Weiß Brauweiler

Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) – ESV Kirchmöser – Stützpunkt Brandenburg (01.09.12-30.06.15)

Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) – TUS Ricklingen – Stützpunkt Hannover (23.08.04-28.06.06)

Kai Havertz (FC Arsenal/England) – Alemannia Mariadorf

Thomas Müller (FC Bayern München) – TSV Pähl

Deniz Undav (VfB Stuttgart) – TSV Achim 1860 – Stützpunkt Achim (03.09.07-02.06.08)

