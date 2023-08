Elversberg verpasst Überraschung gegen Mainz

Die SV Elversberg hat die nächste Überraschung im DFB-Pokal verpasst. Der Zweitligaaufsteiger unterlag dem Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 in der ersten Pokalrunde nach großem Kampf mit 0:1 (0:0). Auch der Hallesche FC aus der 3. Liga muss seine Pokalträume nach einem 0:1 (0:1) gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth erneut früh begraben. Für Arminia Bielefeld geht die Reise nach einem packenden 4:1 (2:1, 2:2) im Elfmeterschießen gegen den Erstligisten VfL Bochum hingegen weiter.

Die Elversberger, die im vergangenen Jahr Bayer Leverkusen in Runde eins aus dem Pokal geworfen und mit ihrem Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Liga für Furore sorgen, hielten gegen die favorisierten Mainzer lange dagegen. Erst in der 73. Minute sorgte Ludovic Ajorque mit einem verwandelten Foulelfmeter für kollektives Aufatmen beim FSV. Bereits vor zwei Jahren hatte Elversberg als damaliger Viertligist Mainz einen Pokalfight geliefert und war am Ende erst im Elfmeterschießen unterlegen.

Halles Pokaltrauma geht weiter

In der Schlussphase sah Manuel Feil auf Seiten der Hausherren noch die Gelb-Rote Karte (83.). Trotzdem hatte der eingewechselte Paul Stock in der 89. Minute die Riesenchance zum Ausgleich, vergab jedoch freistehend vor dem Tor das mögliche Comeback der Elversberger.

Halles Pokaltrauma geht indes weiter. Noch nie hat der HFC die 2. Runde erreicht und muss nach der Niederlage gegen Bochum erneut schon früh die Segel streichen. Fürths Bayern-Zugang Armindo Sieb erzielte den Treffer des Tages für die Spielvereinigung. Die Rote Karte gegen Halles Erich Berko in der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte die Aufgabe für die Hallenser nicht einfacher.

[dfb]