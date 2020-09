Elversberg überrascht gegen St. Pauli

Regionalligist SV Elversberg hat in der ersten Runde des DFB-Pokals für eine dicke Überraschung gesorgt. Die Saarländer setzten sich in der Ursapharm-Arena nach Rückstand gegen den Zweitligisten FC St. Pauli 4:2 (2:1) durch. Zweitligist Jahn Regensburg behielt beim 4:3 i.E. (1:1, 1:1, 1:0) in einem Elfmeterkrimi auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern die Oberhand. Und auch Bundesligist TSG Hoffenheim musste beim Pflichtspieldebüt des neuen Trainers Sebastian Hoeneß lange zittern. Die Kraichgauer setzten sich 4:2 i.E. (2:2, 1:1, 0:0) beim Chemnitzer FC durch. Ihren Favoritenrollen gerecht wurden Bundesligist Bayer 04 Leverkusen beim klaren 7:0 (6:0) gegen Eintracht Norderstedt, Holstein Kiel beim 7:1 (5:1) gegen Oberligist 1. FC Rielasingen-Arlen und der SC Paderborn (5:0 gegen den SC Wiedenbrück). Der SV Sandhausen gewann dank eines Doppelpacks von Julius Biada 2:1 (2:1) gegen den TSV Steinbach Haiger und der VfB Stuttgart zog nach einem 1:0 (1:0) gegen Hansa Rostock in die zweite Runde ein.

Der SV Elversberg musste zunächst einen frühen Rückschlag hinnehmen, Marvin Knoll brachte St. Pauli bereits in der 7. Minute in Führung. Doch Luca Schnellbacher (16.) und Patryk Dragon (26.) drehten das Spiel noch vor der Pause zu Gunsten des Regionalligisten aus dem Saarland. Nach der Pause machte das Team von Horst Steffen direkt engagiert weiter - mit Erfolg: Robin Fellhauer (48.) baute mit einem wuchtigen Kopfball die Führung für die Gastgeber aus, Luca Schnellbacher (67.) vollendete mit seinem zweiten Tor einen sehenswerten Angriff zum 4:1. Elverberg spielte weiter mutig nach vorne und verpasste durch einen verschossenen Foulelfmeter von Israel Suero Fernández (73.) gar eine noch höhere Führung. Der Anschlusstreffer von Rico Benatelli (78.) brachte für den neuen Pauli-Coach Timo Schultz zwar noch einmal Hoffnung, doch das Tor kam letztlich zu spät für eine Aufholjagd.

Elfmeterkrimis in Kaierslautern und Chemnitz

In Kaiserslautern ließ Albion Vrenezi die Gäste aus Regensburg bereits in der 14. Minute jubeln. Die "Roten Teufel" beschränkten sich fortan auf die Defensive und fanden erst nach einer guten Viertelstunde des zweiten Durchgangs so richtig ins Spiel. Kevin Kraus (64.) drückte einen Abpraller von SSV-Keeper Meyer über die Linie. Nach 90 Minuten ging es beim Stand von 1:1 in die Verlängerung, in der Regensburg trotz einer Gelb-Roten Karte für Nicolas Wähling (92.) klar spielbestimmend blieb. Im Elfmeterschießen behielt schließlich Verteidiger Markus Palionis mit seinem Treffer zum 4:3 die Nerven.

Beim Pflichtspieldebüt des neuen TSG-Trainers Sebastian Hoeneß mussten die 4600 Zuschauer in Chemnitz bis zur 48. Minute auf den ersten Treffer warten: Andrej Kramaric erzielte nach Vorarbeit von Bebou die Führung für die Gäste aus Hoffenheim. Doch Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC machte es den Kraichgauern schwer, Kevin Freiberger (59.) rettete mit seinem Ausgleich den CFC in die Verlängerung. In der 100. Minute legte Freiberger perfekt für Christian Bickel auf, der das 2:1 markierte. Doch nach einem Foulspiel an Kramarić im Strafraum verwandelte der Gefoulte selbst zum 2:2 (111.). Im Elfmeterschießen war es schließlich Christoph Baumgartner, der zum umjubelten 3:2 für die TSG Hoffenheim traf.

Nach dem verlorenen Pokalfinale im Juli gegen den FC Bayern wurde Bundesligist Bayer 04 Leverkusen in der Partie beim Regionalligisten Eintrach Norderstedt seiner Favoritenrolle mehr als gerecht. Lars Bender (4.), Nadiem Amiri (10.) und Lucas Alario (12.) leiteten den Sieg bereits in der ersten Viertelstunde ein. Schließlich machten Florian Wirtz (21.), Charles Aránguiz (30.) und erneut Amiri (32.) bereits im ersten Durchgang das halbe Dutzend voll. Mit seinem ersten Treffer für Bayer 04 sorgte Patrik Schick (77.) mit dem einzigen Tor nach der Pause für den 7:0-Endstand.

Paderborn zu stark für Wiedenbrück

Der SC Paderborn ließ im ostwestfälischen Nachbarschaftsduell gegen den Regionalligisten SC Wiedenbrück keine Spannung aufkommen. Der Bundesliga-Absteiger war von Beginn an das aktivere Team und so sorgten im Gütersloher Heidewaldstadion Sven Michel (24.) und Dennis Srbeny mit einem Doppelpack (32., 45.) für die 3:0-Halbzeitführung. Nach Wiederanpfiff war Srbeny (58.) erneut zur Stelle, ehe Chris Führich (83.) für den 5:0-Endstand sorgte.

Im Nord-Süd-Duell wurde Gastgeber Holstein Kiel gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen seiner Favoritenrolle gerecht. Die Partie, die aufgrund des Heimrecht-Tauschs im Holstein-Stadion ausgetragen wurde, begann allerdings mit einer "kalten Dusche" für Kiel. Pascal Rasmus (3.) brachte den baden-württembergischen Oberligisten zunächst in Führung. Doch Hauke Wahl (15.), Janni-Luca Serra (18.), Jae-sung Lee (22., 24.) und Fin Bartels (29.) sorgten im Anschluss für eine beruhigende 5:1-Pausenführung. Im zweiten Durchgang schalteten die "Störche" zunächst etwas zurück, bis Finn Porath (63.) und Fabian Reese (86.) für ein noch höheres Endergebnis sorgten.

Wamangituka schießt Stuttgart in die zweite Runde

Im bereits sechsten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine im DFB-Pokal behielt der VfB Stuttgart gegen den FC Hansa Rostock die Oberhand. Silas Wamangituka erzielte in der 42. Minute das einzige Tor des Spiels.

Im hessischen Haiger spielte Außenseiter TSV Steinbach Haiger lange stark mit, doch Julius Biada staubte nach 23 Minuten für die Gäste aus Sandhausen aus kurzer Distanz ab. Steinbach Haiger kam zwar durch Sascha Marquet (40.) zum Ausgleich, doch wieder war Biada für den Zweitligisten zur Stelle (45.) und machte mit einem Doppelpack noch vor der Pause alles klar.

