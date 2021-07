Elfmeterkrimi: Spanien mit besseren Nerven

Der dreimalige Europameister Spanien steht als erstes Team im Halbfinale der EURO 2020. Die Mannschaft von Nationaltrainer Luis Enrique besiegte in St. Petersburg die Schweiz trotz Überzahl aber erst mit 4:2 nach Elfmeterschießen und trifft nun auf Italien. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Spaniens Torwart Unai Simon hielt zwei Schweizer Elfmeter, zudem schoss Augsburgs Ruben Vargas über das Tor. Zuvor hatten auch zwei Spanier vergeben. Den entscheidenden Strafstoß der Spanier verwandelte Mikel Oyarzabal.

In der regulären Spielzeit waren die Spanier durch ein Eigentor von Gladbachs Denis Zakaria, der einen Schuss von Jordi Alba ins eigene Tor ablenkte, in Führung gegangen (8.). In der zweiten Hälfte kämpfen sich die Schweizer durch Xherdan Shaqiri zurück ins Spiel (68.), mussten es dann aber nach einer Roten Karte gegen Remo Freuler in Unterzahl zu Ende bringen (77.). Mit einem Mann mehr drückte Spanien in der Verlängerung auf den Sieg, aber die Schweizer Abwehr hielt.

[sid/bt]