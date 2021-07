Elfenbeinküste gewinnt Auftaktspiel in Gruppe D

In der deutschen Gruppe D ist die Elfenbeinküste mit einem 2:1 (1:1) gegen Saudi-Arabien in das olympische Fußballturnier gestartet. Ein Eigentor von Abdulelah Al Amri brachte die Ivorer in der 39. Minute in Führung, kurz vor der Pause glich Salem Al-Dawsari (44.) für Saudi-Arabien aus. Franck Kessie vom AC Mailand markierte in der 60. Minute den Siegtreffer für die "Elefanten" von der Elfenbeinküste. In der Nachspielzeit sah der Ivorer Aboubacar Doumbia noch die Rote Karte (90.+7).

Die Westafrikaner sind am 28. Juli (ab 10 Uhr, live im ZDF) der letzte Gruppengegner von "Team D Fußball" um Trainer Stefan Kuntz. Zuvor trifft Deutschland am 25. Juli (ab 13.30 Uhr, live im ZDF) auf Saudi-Arabien.