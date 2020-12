ELFEN-Magazin: "Wie ein Adrenalinkick"

Starke Meinungen, packende Themen, ehrliche Interviews und lebendige Reportagen: Am Donnerstag erscheint die vierte Ausgabe des ELFEN-Magazins mit spannenden Hintergrundinformationen zu Spielerinnen und Akteurinnen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, zu Lifestyle- und Businessthemen und zur Frauen-Nationalmannschaft auf prall gefüllten 96 Seiten.

Zum Abschluss der Reihe "50 Jahre Frauenfußball" spricht das ELFEN-Magazin in seiner neuesten Ausgabe mit wichtigen Wegbegleiterinnen der vergangenen Jahrzehnte und der Gegenwart: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erklärt in einem Positionsgespräch, wie sie die deutschen Youngstars an die Weltspitze heranführen möchte, DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg zeigt ihre ganz persönlichen Erinnerungsstücke aus 50 Jahren Frauenfußball: vorurteilsbehaftete Zeitungsauschnitte von den Anfängen des Frauenfußballs in Deutschland, das Programmheft vom ersten offiziellen Frauen-Länderspiel 1982 in Koblenz gegen die Schweiz oder die Goldmedaille aus Rio de Janeiro.

Ullrich über Bewerbung für WM 2027

Die Stellvertretende Generalsekretärin Heike Ullrich erzählt von ihrer Pionierarbeit für den Frauen- und Mädchenfußball beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Und als eins der Gesichter der Kampagne spricht Silvia Neid über die gemeinsame Bewerbung mit dem Belgischen Fußball-Verband (RBFA) und Niederländischen Fußball-Verband (KNVB) um die Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027.

ELFEN erscheint alle vier Monate und ist ein Produkt von FLYERALARM. Es entsteht in enger Zusammenarbeit mit Spielerinnen, Vereinen und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). Die aktuelle Ausgabe ist für 3,90 Euro über das ELFEN-Magazin oder am Kiosk erhältlich.