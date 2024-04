El Mala auf Musialas Spuren: Die jüngsten Torschützen der 3. Liga

Startelfdebüt in der 3. Liga und dazu noch die Torpremiere: Said El Mala vom FC Viktoria Köln erlebte beim 1:0 gegen den VfB Lübeck eine ganz besondere Partie. Der Offensivspieler krönte sich mit 17 Jahren, sieben Monaten und fünf Tagen zum jüngsten Torschützen der Saison. In der Allzeitrangliste reicht es immerhin zu Rang fünf. DFB.de stellt die jüngsten Drittliga-Torschützen vor.

Alaba: Aus der 3. Liga zum Champions-League-Sieger

In der 3. Liga haben seit der Gründung der Spielklasse zur Saison 2008/2009 viele Karrieren Fahrt aufgenommen. Für den jüngsten Torschützen aller Zeiten in der dritthöchsten deutschen Spielklasse führte der Weg nicht nur bis in die Bundesliga. Der Österreicher David Alaba wurde nach seinem Treffer im Alter von nur 17 Jahren, zwei Monaten und fünf Tagen für die U 23 des FC Bayern München gegen den Wuppertaler SV (3:1) am 29. August 2009 mit den FCB-Profis nicht weniger als zehnmal Deutscher Meister und zweimal Champions-League-Sieger. Den Titel in der "Königsklasse" holt der derzeit wegen eines Kreuzbandrisses pausierende Innenverteidiger auch mit seinem aktuellen Klub Real Madrid.

Um Alabas Bestmarke zu unterbieten, fehlten Borussia Dortmunds Angreifer Youssoufa Moukoko am 29. Januar 2022 beim 2:2 gegen den VfL Osnabrück lediglich vier Tage. Kurios: Da die U 23 des BVB in der vorherigen Saison noch in der Regionalliga West am Ball war, spielte der zweimalige deutsche A-Nationalspieler schon lange vor seinem Drittligadebüt erstmals in der Bundesliga und hält dort mit 16 Jahren und einem Tag den Rekord. Auch zum Zeitpunkt seines ersten Treffers in der höchsten Spielklasse war noch nie ein Spieler jünger als Moukoko (16 Jahre und 28 Tage).

Besonderes Tordebüt: Musiala trifft doppelt

Von der 3. Liga bis in die Nationalmannschaft führte auch der Weg von Jamal Musiala. Der mittlerweile 21-Jährige trug sich am 9. Juni 2020 beim 2:0 der U 23 des FC Bayern München gegen den FSV Zwickau im Alter von 17 Jahren, drei Monaten und vier Tagen in die Torschützenliste ein - und das gleich zweimal. Dabei hatte Musiala erst sechs Tage zuvor gegen den SC Preußen Münster (3:2) sein Debüt in der dritthöchsten Spielklasse gegeben.

Mit Mika Baur aus der U 23 des SC Freiburg war auch ein aktueller Drittligaprofi schon etwas früher als Torschütze erfolgreich als Viktoria Kölns Said El Mala. Baur schaffte am 15. Januar 2022 gegen den 1. FC Magdeburg (2:3) das Kunststück, gleich bei seinem Debüt mit gerade einmal 17 Jahren, sechs Monaten und sechs Tagen zu treffen.

Nana Adu mit Aussicht auf Bestmarke

Möglicherweise kommt aber noch in dieser Saison oder zumindest in absehbarer Zeit bei den oberen Platzierungen der jüngsten Torschützen noch einmal Bewegung hinein. Erst Mitte Februar hatte Gibson Nana Adu von der SpVgg Unterhaching in der Partie bei Arminia Bielefeld (2:1) im Alter von 16 Jahren und drei Tagen seinen ersten Einsatz in der 3. Liga absolviert und damit einen neuen Rekord aufgestellt.

Insgesamt wurde der etatmäßige U 17-Stürmer seitdem von seinem Trainer Marc Unterberger schon fünfmal eingewechselt. Ein Treffer blieb Gibson Nana Adu dabei noch verwehrt. Um jedoch David Alabas Rekord zu brechen und auch der jüngste Torschütze der Ligageschichte zu werden, hat der Hachinger Angreifer noch etwas mehr als ein Jahr Zeit.

Grote und Boland noch ein Stück von Okic entfernt

Die Bestmarke für den ältesten Torschützen wird dagegen voraussichtlich noch für einige Zeit unangetastet bleiben. Bereits seit dem 2:3 gegen die SpVgg Unterhaching am 13. Dezember 2008 ist der damals für den VfR Aalen aktive Mittelfeldakteur Branko Okic mit 39 Jahren, neun Monaten und 27 Tagen der älteste Torschütze aller Zeiten in der 3. Liga. Da Okic auch im Rückspiel am 38. Spieltag der Premierensaison noch auf dem Feld stand, ist er auch der älteste jemals eingesetzte Spieler der Ligahistorie.

Um überhaupt eine Chance zu haben, Okic zumindest von Platz eins der ältesten Torschützen zu verdrängen, müssten die derzeitigen Routiniers der Spielklasse ihre Karriere über das Saisonende hinaus in der 3. Liga fortsetzen. Als der frühere U 21-Europameister Dennis Grote vor der Länderspielpause letztmals für den SC Preußen Münster beim TSV 1860 München zum Einsatz kam, war der Mittelfeldspieler 37 Jahre, sieben Monate und sieben Tage alt.

Mirko Boland stand für den VfB Lübeck zwar auch am zurückliegenden Spieltag gegen den FC Viktoria Köln auf dem Feld. Beim Duell mit dem Team des nun jüngsten Torschützen der Saison hatte der frühere Bundesligaprofi von Eintracht Braunschweig aber "erst" 36 Jahre, elf Monate und acht Tage auf dem Buckel. Zum Zeitpunkt seines zweiten Saisontreffers beim 1:1 gegen den TSV 1860 München am 23. Januar war Boland exakt 36 Jahre und neun Monate alt. Damit ist er vor Fabian Klos von Arminia Bielefeld (36 Jahre, drei Monate, 29 Tage) und Rouwen Hennings vom SV Sandhausen (36 Jahre, zwei Monate und 14 Tage) zumindest der älteste Torschütze der aktuellen Spielzeit

[mspw]