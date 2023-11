Eitschberger aus der 3. Liga in die U 21: "Darauf bin ich stolz"

Julian Eitschberger vom Halleschen FC gab im Oktober sein U 21-Debüt. Vor dem EM-Qualifikationsspiel am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Paderborn gegen Estland spricht der 19 Jahre alte Abwehrspieler im DFB.de-Interview über sein U 21-Debüt und seine Entwicklung in der 3. Liga.

DFB.de: Herr Eitschberger, wie läuft die Vorbereitung auf die anstehenden EM-Qualifikationsspiele der U 21?

Julian Eitschberger: Wir sind seit Montag mit der Mannschaft zusammen und hatten bisher intensive und gute Trainingstage. Währenddessen lernen wir uns alle besser kennen, auf und neben dem Platz. Auch die neuen Spieler finden gut ins Team. Die Abläufe werden klarer und wir fokussieren uns auf die anstehenden Qualifikationsspiele.

DFB.de: Sie sind im Oktober als neuer Spieler dazugestoßen. Wie haben Sie ihr U 21-Debüt beim 3:2-Auswärtserfolg gegen Bulgarien erlebt?

Eitschberger: Ich bin sehr glücklich über mein Debüt, insbesondere, weil wir das Spiel gewonnen haben. Die Jungs haben mich als Neuling im Team sehr gut aufgenommen. Ich habe mich direkt wohlgefühlt.

DFB.de: Es kommt nicht oft vor, dass ein Feldspieler aus der 3. Liga für die U 21 spielt. Wie besonders ist das für Sie persönlich?

Eitschberger: Die 3. Liga bietet mir als jüngerer Spieler die Chance, mich regelmäßig zu zeigen und möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. Das gibt mir persönlich ein gutes Gefühl. Allerdings spielt die Liga hier bei der U 21 keine Rolle. Wir sind ein Team und jeder bringt seine Qualitäten in die Mannschaft ein. Trotzdem bin ich sehr stolz darauf, dass ich als Spieler aus der 3. Liga für die U 21-Nationalmannschaft berufen wurde. Das ist etwas Besonderes.

DFB.de: Was macht die 3. Liga aus?

Eitschberger: Der Fußball in der 3. Liga ist sehr körperbetont. Außerdem geht es um die Positionierung gegen den Ball und das richtige Anlaufen. Ich lerne viel dazu und habe durch den Weg über die 3. Liga bereits jetzt einen Schritt nach vorne in meiner Entwicklung gemacht.

DFB.de: Was sind Sie für ein Spielertyp?

Eitschberger: Ich bin ein sehr dynamischer Spieler – defensiv wie offensiv. Ich versuche, meine Seite immer konsequent zu verteidigen. Körperlich muss ich vielleicht noch ein bisschen zulegen (lacht). Auch dabei helfen mir die Einsätze in der 3. Liga.

DFB.de: Was sind jetzt Ihre Ziele mit der U 21 für diese Saison?

Eitschberger: Wir wollen unsere Spiele in der EM-Qualifikation gewinnen und möglichst viele Punkte holen, um uns am Ende für die Europameisterschaft zu qualifizieren.

DFB.de: Am kommenden Freitag geht es gegen Estland, am darauffolgenden Dienstag gegen Polen. Wie blicken Sie auf diese beiden Partien voraus?

Eitschberger: Unser Fokus liegt jetzt erstmal auf Estland. Das wird viel Arbeit, vor allem am Ball. Wahrscheinlich wird der Gegner sehr tief stehen. Polen hat eine sehr starke Mannschaft, sie sind Tabellenführer. Wir wollen ein gutes Spiel abliefern und unsere Serie fortsetzen. Deshalb gehen wir mit einem guten Gefühl in beide Spiele und setzen alles daran, sie zu gewinnen.

