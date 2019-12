Einzigartiges "Name & Numbering" fürs neue DFB-Trikot

In dieser Woche wurde das neue Trikot der Nationalmannschaft vorgestellt. Dass die DFB-Auswahl damit ihr eigenes, unverwechselbares Trikot erhalten hat, ist klar. Unterstrichen wird die Einzigartigkeit des neuen DFB-Trikots auch durch das neue Name & Numbering. Denn erstmals werden die Trikots mit Zahlen und Namen in einer Typografie veredelt, die ausschließlich für das neue DFB-Outfit entworfen wurde. Dabei handelt es sich um eine Font-Kreation im Fingerprint-Design.

In den Zahlen sind feine Linien zu erkennen, ähnlich wie die eines Fingerabdrucks. Zudem ist das DFB-Logo auf dem unteren Rand der Rückennummer eingearbeitet. Die Botschaft dahinter: Ein Fingerabdruck für alle. Als Ausdruck für die Verbundenheit der Nationalmannschaft mit ihren Fans. Die Kreation des neuen Schriftdesigns erfolgte in enger Abstimmung zwischen dem DFB, adidas und 11teamsports – das Unternehmen aus Satteldorf ist seit Anfang 2019 offizieller Lizenzpartner des DFB für den Bereich Name & Numbering und verantwortet die Produktion sowie den internationalen Vertrieb der Rückenveredelung.

Personalisierte Trikots für Fans

Das DFB-Trikot kann individuell mit jedem beliebigen Namen bzw. Buchstaben und jeder Nummer mit der neuen Schrift veredelt werden. So erhält jeder Fan die Möglichkeit, sein personalisiertes Deutschland-Trikot zu erhalten.

Das neue DFB-Trikot ist im DFB-Fanshop erhältlich – natürlich auch mit Veredelung.

[dfb]