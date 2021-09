Einzigartig in Europa: Drei deutsche Teams in Gruppenphase

Keine Nation hat das geschafft, was den Teams der FLYERLALARM Frauen-Bundesliga gelungen ist: Mit den erfolgreich absolvierten Playoffs haben die TSG Hoffenheim und der VfL Wolfsburg die Gruppenphase der Champions League der Frauen erreicht. Der Deutsche Meister FC Bayern München war dafür schon zuvor gesetzt. Drei Teams in der Champions League – das ist einzigartig in Europa.

DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg sagt: "Das ist ein tolles Zeichen und unterstreicht die Stärke unsere FLYERALARM Frauen-Bundesliga im europäischen Vergleich. Wir werden als einzige Nation mit drei Teams an der Gruppenphase der Champions League teilnehmen: Das ist ein großartiges Ausrufezeichen."