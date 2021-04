Eintracht gegen Essen nun am 5. Mai

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Nachholpartie des 13. Spieltags der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und der SGS Essen neu angesetzt. Die Begegnung wird am Mittwoch, 5. Mai, um 19.15 Uhr angepfiffen. Eurosport und MagentaSport übertragen live aus dem Stadion am Brentanobad.

Das Spiel wurde bereits zweimal abgesagt. Ursprünglich sollte die Partie am 12. Februar ausgetragen werden, aufgrund starken Schneefalls musste die Begegnung aber verschoben werden. Zum Nachholtermin am 17. März war ein positiver Covid-19-Test bei der Eintracht festgestellt und die gesamte Mannschaft daraufhin vom zuständigen Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden.

[dfb]