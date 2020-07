Eintracht Frankfurt verpflichtet DFB-Torhüterin Frohms

Eintracht Frankfurt aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga hat die deutsche Nationaltorhüterin Merle Frohms verpflichtet. Wie die Hessen am Dienstag mitteilten, unterschrieb die 25-Jährige einen Vertrag bis 30. Juni 2023.

In den vergangenen beiden Spielzeiten war die zehnmalige Nationalspielerin für den SC Freiburg aufgelaufen. Zuvor hatte Frohms sechs Jahre lang beim Serienmeister VfL Wolfsburg unter Vertrag gestanden.

Frohms freut sich auf "gut zusammengestelltes Team"

Frankfurts Sportdirektor Siegfried Dietrich adelt den Zugang als "große Persönlichkeit und eine moderne, mitspielende Torfrau mit starken Reflexen sowie darüber hinaus eine Führungsspielerin". Frohms freut sich indes auf "ein gut zusammengestelltes und auch schon eingespieltes Team, das im wachsenden Wettbewerb der Frauen-Bundesliga eine gute Rolle spielen möchte".

In der deutschen Frauen-Nationalmannschaft kommt Frohms auf zehn Länderspiele. Mit der U 20 wurde sie 2014 in Kanada Weltmeisterin, mit der U 17 2012 in der Schweiz Europameisterin. Mit ihrem Ex-Klub Wolfsburg wurde die 25-Jährige vier Mal Deutsche Meisterin, fünf Mal DFB-Pokalsiegerin und gewann zwei Mal die Champions League.

