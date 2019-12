Eintracht Frankfurt: Neuer Job für Kraaz

Nach mehr als neun Jahren gibt Ex-Profi Armin Kraaz die Nachwuchsleitung bei Eintracht Frankfurt zum 30. September ab. Borussia Dortmunds U 17-Nationalspieler Dennis Lütke-Frie musste eine Zwangspause einlegen, Nachwuchskicker des FC St. Pauli nahmen an einer Kochaktion teil. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

Eintracht Frankfurt: Beim Nachwuchs von Eintracht Frankfurt endet eine Ära. Ex-Profi Armin Kraaz gibt die Leitung des Leistungszentrums am Riederwald zum 30. September ab und übernimmt ab dem 1. Oktober den Aufbau von Fußballakademie- und Sportkooperationsprojekten in Nord- und Mittelamerika. Er wechselt damit in den Bereich Internationale Beziehungen und Sportkooperationen. Kernaufgaben des 54-Jährigen werden die Entwicklung und der Aufbau von Fußballnachwuchs- und Akademieprojekten vornehmlich in den USA, Kanada und Mexiko sein. Der ausgebildete Fußball-Lehrer Kraaz ist ein Eintracht-Urgestein. Er kam als 15-Jähriger zu den Hessen, mit denen er 1981 das Finale um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft erreichte und zwei Jahre später Deutscher A-Junioren-Meister wurde. 1983 gelang ihm der Sprung in den Profikader, in den folgenden fünf Jahren absolvierte er 123 Bundesligaspiele. 1996 kehrte er zur Eintracht zurück, wurde U 19-Trainer, später Assistenz- und auch kurzzeitig Cheftrainer der Profis. Im Jahr 2003 wurde er am stellvertretender Nachwuchsleiter, 2010 übernahm er die Leitung. Präsident Peter Fischer erklärt: "Armin hat Zeiten erlebt, in denen wir manchmal nicht das Fahrtgeld der Spieler und Trainer bezahlen konnten. Dennoch hat er mit seinem Team immer wettbewerbsfähige Mannschaften zusammengestellt. Er war es gewohnt, mit geringen Budgets zu arbeiten, und hat dennoch in all den Jahren durch effektive Arbeit zahlreiche Jugendspieler begleitet, die jetzt bekannte Fußballprofis sind."

SV Darmstadt 98: Nach dem Saisonstart mit sieben Punkten aus den ersten sechs Spielen und Tabellenplatz sieben zieht der SV Darmstadt 98, Aufsteiger in die Staffel Süd/Südwest der B-Junioren Bundesliga, ein positives Zwischenfazit. "Wir sind bislang absolut zufrieden, gerade mit den beiden gewonnenen Spielen in Freiburg und Wehen Wiesbaden", so Trainer Patrick Kurt. "Wenn man sieht, wie die Jungs miteinander umgehen, wie sie sich in jedem Training gegenseitig pushen und unterstützen, wie sie die Gemeinschaft in der Kabine leben, dann ist das mit Sicherheit eine gute Basis." Allerdings sieht er bei seinem Team auch noch Luft nach oben: "An der Defensive müssen wir noch arbeiten." Bislang gab es schon 14 Gegentreffer. Am Samstag (ab 13 Uhr) empfängt der Neuling den Karlsruher SC.

Borussia Dortmund: Der aktuelle deutsche Vizemeister Borussia Dortmund musste beim 2:0-Heimsieg in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld kurzfristig auf Kapitän und U 17-Nationalspieler Dennis Lütke-Frie verzichten. Der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler klagte über muskuläre Probleme im Oberschenkel. Ob Spitzenreiter BVB schon am Samstag (ab 11 Uhr) im Topspiel bei Borussia Mönchengladbach auf Lütke-Frie wieder zurückgreifen kann, ist noch fraglich. Vier Spieler aus dem Team von U 17-Trainer Sebastian Geppert durften am Dienstag internationale Luft schnuppern. Beim 2:1-Erfolg der A-Junioren im Rahmen der UEFA Youth League gegen den FC Barcelona spielte Göktan Gürpüz sogar von Beginn an für die Borussia, Lion Semic und Bradley Fink wurden eingewechselt. Außerdem gehörte Colin Kleine-Bekel zum Aufgebot von U 19-Trainer Michael Skibbe. "Dieses Erlebnis wird die Jungs sicher noch einmal zusätzlich anspornen", sagt Sebastian Geppert im Gespräch mit DFB.de.

Borussia Mönchengladbach: Eine Nachwuchsauswahl von Borussia Mönchengladbach hat ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KV Mechelen 2:1 (0:0) für sich entschieden. Ex-Profi Eugen Polanski (254 Bundesligaspiele für die Borussia sowie den 1. FSV Mainz 05 und die TSG Hoffenheim), Trainer des Übergangsbereichs in Gladbach, stellte sein Team, das sich größtenteils aus Spielern der U 17, U 19 und der U 23 zusammensetzte, in einer 4-3-3-Formation auf. Nachdem die "Jungfohlen" zunächst durch einen Handelfmeter in Rückstand geraten waren, drehte der eingewechselte Lizenzspieler Julio Villalba mit einem Doppelpack die Partie. "Wir haben zum ersten Mal in dieser Konstellation zusammengespielt und es gut gemacht", lobte Polanski.

FC St. Pauli: Acht Nachwuchsspieler des FC St. Pauli, die gemeinsam im Jugendhaus des Vereins leben, schwangen gemeinsam den Kochlöffel. Lasse Sortehaug, Franz Roggow, Nick Münch, Paul Meseberg (alle U 19), Velson Fazlija, Luis Fichtner, Justin Seven (alle U 17) und Silas Rathay (U 16) kochten gemeinsam. "Die Kochaktion ist ein Teil unserer Gruppenmaßnahmen und findet regelmäßig in den Schulferien statt. Einmal im Jahr spielt es sich im größeren Rahmen ab", sagt Stephanie Goncalves Norberto, die Pädagogische Leiterin von St. Paulis Nachwuchsabteilung. "Wir lassen die Jungs mit dem Thema Ernährung nicht alleine. Gleichzeitig arbeiten wir an ihrer Verselbständigung." Zu Beginn des interaktiven Workshops erhielten die Nachwuchskicker Informationen rund um das Thema Ernährung im Leistungssport, ehe der praktische Teil begann. Nicht nur die Spieler, sondern auch die Pädagogen waren vom Tischdecken über das "Gemüse-Schnibbeln" bis hin zum Abräumen in alle Abläufe integriert. Aber nicht nur im Jugendtalenthaus, sondern im gesamten NLZ ist das Thema Ernährung von großer Relevanz. Als Ansprechperson in puncto Ernährung steht Mirco Weiß, ausgebildeter Koch und Torwarttrainer, im Jugendtalenthaus zur Verfügung. "Die Jungs merken, wie wichtig ihre Ernährung ist und deswegen haben die meisten richtig Bock darauf", erklärt Weiß.

FC Carl Zeiss Jena: Grund zur Freude gab es für Daniel Wölfel, Trainer beim FC Carl Zeiss Jena in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga. Der 29-Jährige wurde von der Stiftung Thüringer Sporthilfe im Rahmen der Trainerförderung 2019 ausgezeichnet. "So wie wir für die Athleten eine ergänzende Fördereinrichtung sind, so binden wir jetzt die Trainer in diese Förderung mit ein", erklärt Rolf Beilschmidt, 2. Vorsitzender der Stiftung. "Die Trainer sind die wichtigste Bezugsperson im leistungssportlichen Entwicklungsprozess. Wir verstehen die Auszeichnung an erster Stelle als eine Anerkennung und Würdigung der Leistungen der Trainer im Nachwuchsbereich." In der Liga geht es für Wölfel und die U 17 des FC Carl Zeiss am Samstag (ab 11 Uhr) gegen Hannover 96 weiter.