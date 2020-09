Eintracht Frankfurt eröffnet Saison im Deutsche Bank Park

Am Sonntag (ab 14 Uhr, live auf sportschau.de) bestreitet Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sein erstes Spiel unter dem neuen Namen. Und das gleich in einer ganz besonderen Umgebung: Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis wird beim Saisonauftakt nicht wie sonst im Stadion am Brentanobad, sondern im Deutsche Bank Park auflaufen.

Siegfried Dietrich, Generalbevollmächtigter von Eintracht Frankfurt und Vorsitzender des DFB-Auschusses Frauen-Bundesligen, sagt: "Ich freue mich außerordentlich, dass unsere Bundesligapremiere im Adlertrikot im Deutsche Bank Park stattfindet und wir unter perfekten Rahmenbedingungen vor 250 Zuschauern in die erste Eintracht-Saison nach der Fusion starten können".