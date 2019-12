Eintracht Frankfurt ehrt U 17-Teammanager

Ohne ehrenamtliche Helfer geht im Fußball nichts. Bei Eintracht Frankfurt wurde jetzt unter anderem U 17-Teammanager Thorsten Heckenmüller für sein Engagement ausgezeichnet. Bei Hertha BSC präsentiert sich U 17-Nationalspieler Tony Rölke in Torlaune und Borussia Dortmund will aus der ersten Niederlage seit April 2018 "die Lehren ziehen". Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

Eintracht Frankfurt: Im Rahmen der Aktion "Danke ans Ehrenamt" des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) wurde beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt neben Denis Biesold, dem Presseverantwortlichen für den Frauen- und Mädchenfußball bei den Hessen, auch Thorsten Heckenmüller, Teammanager bei der U 17 in der Staffel Süd/Südwest, für sein außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet. Der 41 Jahre alte "Hecki", dessen Bruder Vorsitzender eines Eintracht-Fanklubs ist, kümmert sich seit mehr als neun Jahren um sämtliche Belange außerhalb des Spielfeldes und entlastet Trainer wie Spieler nach Kräften. "Hecki ist ein Organisationstalent und mit vollem Herzblut bei der Sache. Als Frohnatur ist er immer für einen Plausch zu haben und hat für seine Jungs stets ein offenes Ohr", schreibt der Verein in einer Würdigung. "Für mich ist die Tätigkeit eine willkommene Abwechslung zu meinem Hauptberuf", sagt Heckenmüller, der als Kundenberater im Außendienst tätig ist. Für die Eintracht opfert er gerne bis zu 20 Wochenstunden seiner Freizeit und 25 Urlaubstage pro Jahr. Die Ehrung nahmen Eintracht-Präsident Peter Fischer und Sportvorstand Fredi Bobic am Rande des Bundesligaspiels gegen Hertha BSC (2:2) vor.

VfB Stuttgart: Die U 17 des VfB Stuttgart muss zum Jahresabschluss in der Staffel Süd/Südwest am Samstag (ab 14 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05 erstmals in dieser Saison auf ihren Kapitän verzichten. Wegen einer Gelb-Rotsperre verpasst Innenverteidiger Rigon Spahiu die Partie beim Tabellenzweiten. Der 16 Jahre alte Abwehrspieler, der auch bei der U 17-Nationalmannschaft des Kosovo die Spielführerbinde trägt, gehörte bislang in allen 16 Saisonspielen zur Startformation von VfB-Trainer Murat Isik und verpasste insgesamt nur 16 Minuten.

Borussia Dortmund: Nach der ersten Niederlage in einem Ligaspiel seit April 2018 nahm Sebastian Geppert, U 17-Trainer bei Borussia Dortmund, kein Blatt vor den Mund. "Das war ein gebrauchter Tag für uns", sagte der 35 Jahre alte Fußball-Lehrer nach dem 1:4 im Derby beim FC Schalke 04 - und fügte noch hinzu: "Besonders bitter ist für uns, dass es gegen Schalke passiert ist." Trotz des herben Dämpfers ist die Ausgangslage im Rennen um die Spitzenplätze in der West-Staffel für den BVB nach wie vor sehr gut. Die Dortmunder (39 Punkte) rutschten zwar hinter den aktuellen Deutschen Meister 1. FC Köln (41) auf Platz zwei ab. Der Abstand zum dritten Rang (Borussia Mönchengladbach), der im Westen nicht mehr zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft berechtigt, beträgt aber noch drei Zähler. "Wir werden uns alle hinterfragen und unsere Lehren aus dem Schalke-Spiel ziehen", kündigte Geppert an. Am Sonntag (ab 11 Uhr) wollen sich die Schwarz-Gelben mit einem Heimsieg gegen Liganeuling SV Lippstadt 08 in die Winterpause verabschieden. Mittelfeldspieler Vasco Walz (Gelb-Rotsperre) fehlt.

Borussia Mönchengladbach: Für die U 17 von Borussia Mönchengladbach ist am Samstag (ab 13 Uhr) im Heimspiel gegen den SC Preußen Münster bereits der siebte Sieg in Serie in der West-Staffel möglich. Seit neun Begegnungen hat die Mannschaft von Borussia-Trainer Hagen Schmidt nicht mehr verloren. Eine ihrer beiden Niederlagen in dieser Saison mussten die Gladbacher allerdings beim 1:2 im Hinspiel in Münster hinnehmen. Mit dem jüngsten Auftritt seines Teams beim Wuppertaler SV (4:0) zeigte sich Schmidt zufrieden. "Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, weil die Jungs die Bedingungen richtig gut angenommen haben", so der Trainer, der weiterhin auf Torhüter Max Schreiber (Aufbautraining nach Knieoperation) verzichten muss.

Hertha BSC: Mit seinem Doppelpack beim 2:1-Derbysieg gegen den 1. FC Union Berlin schloss U 17-Nationalspieler Tony Rölke vom Tabellenzweiten Hertha BSC an der Spitze der Torjägerliste in der Staffel Nord/Nordost zum führenden Joe-Robert Sherbourne von Spitzenreiter Hamburger SV auf. Beide Angreifer haben nach 16 Spieltagen jeweils 13 Treffer auf ihrem Konto. Die Entscheidung, welches Team und welcher Torjäger als Primus in die Winterpause geht, entscheidet sich am kommenden Wochenende. Während Hertha BSC (37 Punkte) bereits am Samstag (ab 12 Uhr) beim FC Energie Cottbus gastiert, empfängt der HSV (38 Zähler) am Sonntag (ab 13 Uhr) Eintracht Braunschweig.

RB Leipzig: Eine ungewöhnliche Doppelschicht legt die U 17 von RB Leipzig am kommenden Wochenende hin. Am Samstag (ab 12 Uhr) trifft das Team von Ex-Profi und Trainer Marco Kurth zum Jahresabschluss in der Staffel Nord/Nordost auf Hannover 96 und will mit einem Heimsieg Anschluss an die Tabellenspitze halten. Keine 24 Stunden später treten die Leipziger am Sonntag (ab 11 Uhr) zum Viertelfinale im Sachsen-Pokal beim Landesliga-Tabellenführer SC Borea Dresden an. Um den Kader zu ergänzen, sollen auch einige U 16-Spieler in das RB-Aufgebot rücken.

[mspw]