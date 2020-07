Eintracht Frankfurt: Dietrich wird Generalbevollmächtigter

Mit der Fusion vom 1. FFC Frankfurt und der Eintracht Frankfurt Fußball AG ist auch Siegfried Dietrich, DFB-Vorstandsmitglied und langjähriger Manager des siebenmaligen Meisters der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, als Sportdirektor und als Verantwortlicher für den Bereich Frauenfußball zur Eintracht gewechselt. Dietrich ist damit nicht nur für die beiden Frauen-Profiteams verantwortlich, sondern arbeitet auch gemeinsam mit Sportvorstand Fredi Bobic an der strategischen Ausrichtung und Entwicklung des Frauenfußballs bei den Hessen.

Neben seiner Tätigkeit als Sportdirektor Frauen hat der AG-Vorstand Siegfried Dietrich aufgrund seiner Erfahrung sowie seiner Verbindungen in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Medien zum Generalbevollmächtigten der Eintracht Frankfurt Fußball AG berufen. Zu seinen Aufgaben in dieser Funktion zählt neben dem Synergien-Austausch in die Eintracht-Welten auch das Schnittstellen-Management zu den Verbänden. Siegfried Dietrich ist als langjähriger Sprecher der Frauen-Bundesliga seit September 2019 Vorsitzender des neuen DFB-Ausschusses Frauen-Bundesligen.

[dfb]