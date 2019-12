Eintracht Frankfurt: Andreas Möller neuer Nachwuchsleiter

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Welt- und Europameister Andreas Möller als neuen Leiter seines Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) verpflichtet. Darauf haben sich das Präsidium der Eintracht und der Vorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG einstimmig geeinigt. Der gebürtige Frankfurter erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 und nimmt seine Tätigkeit mit sofortiger Wirkung auf. Er tritt die Nachfolge von Armin Kraaz an, der dem Verein im Bereich internationale Beziehungen erhalten bleibt.

Zuletzt arbeitete Andreas Möller zwischen 2015 und 2017 als Co-Trainer von Bernd Storck bei der ungarischen Nationalmannschaft. In diesem Zeitraum war der 52-Jährige auch für die Betreuung der ungarischen U 17 und U 19 verantwortlich. Außerdem hatte er die Aufgabe, neue Strukturen im Nachwuchsbereich, dem Scoutingsystem und der Trainerausbildung zu schaffen.

Fredi Bobic: "National und international hoch angesehen"

Der frühere Nationalspieler und ausgebildete Fußball-Lehrer freut sich sehr über seine neue Aufgabe. "Die Entwicklung der Eintracht in den vergangenen Jahren ist in allen Bereichen beachtlich", so Andreas Möller. "Ich hatte die Gelegenheit, viele wertvolle Erfahrungen im Bereich des Spitzen- und Nachwuchsfußballs zu sammeln, die ich nun gerne am Riederwald einbringen möchte. Besonders um die Förderung der individuellen spielerischen Qualität des Eintracht-Nachwuchses will ich mich verstärkt kümmern."

Frankfurt Vorstandsmitglied Fredi Bobic erklärt: "Wir haben einen Prozess zur strukturellen Neuausrichtung des Nachwuchsleistungszentrums eingeleitet und streben eine breitere personelle Aufstellung an. Mit Andreas Möller holen wir nicht nur einen der erfolgreichsten Fußballer Deutschlands zu uns, sondern einen erwiesenen Fachmann, der die erklärte neue Schwerpunktsetzung im deutschen Nachwuchsfußball auf individuelle spielerische Klasse und Tempofußball verkörpert wie kaum ein anderer. Mit ihm wollen wir ein klares Signal setzen, auf welche Elemente wir in Zukunft im Nachwuchsfußball bei Eintracht Frankfurt ein besonderes Augenmerk legen wollen. Dass es uns gelungen ist, ihn für Eintracht Frankfurt zu gewinnen, wird dem Verein guttun. Andy ist national und international hoch angesehen und gut vernetzt. Er hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Hospitationen absolviert und sich stetig weiterentwickelt."

Peter Fischer: "Toptalente aus der Region gewinnen"

Eintracht-Präsident Peter Fischer ergänzt: "Wir wollen mehr Toptalente aus der Region für Eintracht Frankfurt gewinnen. Andreas Möller steht als einer der erfolgreichsten Offensivspieler Deutschlands für individuelle Klasse und Tempo. Das sind Qualitätsmerkmale, die wir verstärkt in unserem Nachwuchsfußball benötigen, fordern und fördern wollen. Mit diesen Konzepten tritt er an. Er wird dabei in ein neu strukturiertes Team eingebettet sein, das sicherlich in der Zukunft weiter personell verstärkt wird."

Andreas Möller wurde als Jugendspieler von Eintracht Frankfurt ausgebildet und gewann mit der U 19 im Jahr 1985 die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Er absolvierte insgesamt 136 Bundesligaspiele für die Eintracht und erzielte dabei 41 Tore. Außerdem war er für Borussia Dortmund, Juventus Turin und Schalke 04 am Ball. Der 85-malige Nationalspieler wurde während seiner Karriere Weltmeister (1990), Europameister (1996), Champions League-Sieger (1997), UEFA-Pokalsieger (1993), zweimal Deutscher Meister und dreimal DFB-Pokalsieger. In den vergangenen Jahren hospitierte er bei einigen namhaften Trainern - unter anderem bei Diego Simone, Ottmar Hitzfeld und Ralf Rangnick.