Einstimmung auf der Frankfurter Zeil

Am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL und im Fan Club-Radio) beendet unsere DFB-Auswahl in Frankfurt das Länderspieljahr 2019 gegen Nordirland. Wer sich schon am Montag auf die Partie einstimmen möchte, ist ab 15 Uhr auf der Frankfurter Zeil im Samsung Showcase richtig aufgehoben.

Mit der Unterstützung des Fan Club Nationalmannschaft wurde ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm für Alt und Jung auf die Beine gestellt. Ab 19 Uhr schauen Marco Hagemann, prominentes Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft, und Steffen Freund, Europameister von 1996, im Showcase vorbei. Beim DFB-Fan-Talk greift das RTL-Kommentatoren-Duo sämtliche Themen rund um die Nationalmannschaft auf.

Coke4free und Pfeilewerfen mit Max Hopp

Darts-Profi Max Hopp folgt ebenfalls der Einladung nach Frankfurt. Für Hobby-Pfeilewerfer bietet sich ab 17.30 Uhr die einmalige Gelegenheit, gegen den Weltranglisten-25. anzutreten, der seit diesem Jahr auch Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft ist. Wer mit drei Darts mehr Punkte als Max Hopp erzielt, bekommt Tickets für das Nordirland-Spiel in der Commerzbank-Arena. Es gibt also nichts zu verlieren, nur zu gewinnen!

Gewinnen ist das richtige Stichwort, denn am Montag geht niemand mit leeren Händen nach Hause. Ob am Greifautomaten oder im großen Fan-Quiz – mit Geschicklichkeit und Wissen können großartige Preise abgestaubt werden. Die Gewinne rangieren von kleinen Giveaways über Fan Club-Mitgliedschaften bis hin zu Tickets.

Unser Maskottchen Paule lässt sich einen Besuch am Montag auch nicht nehmen und hat Fan Club-Fahnen für jedermann im Gepäck. Währenddessen können sich die Zocker am Tischkicker oder an der Konsole austoben. Für Erfrischung sorgt unser Gründungspartner Coca-Cola, der Freigetränke sponsert so lange der Vorrat reicht. Um 20 Uhr schließt der Samsung Showcase. Der Fan Club Nationalmannschaft und das Samsung-Team freut sich auf deinen Besuch!

[jh]