"Einer der besten Gegner": U 16 mit 19 Spielern gegen Frankreich

Länderspieldoppelpack gegen Frankreich: Auf die deutschen U 16-Junioren wartet nach den beiden Remis gegen Italien im März der nächste Topgegner. Für die Heimspiele gegen den französischen Nachwuchs in Dillingen/Saar am Donnerstag, 25. Mai, und Sonntag, 28. Mai (jeweils ab 11 Uhr), hat DFB-Trainer Michael Prus nun seinen Kader nominiert. 19 Spieler sind mit dabei, 13 weitere stehen auf Abruf bereit.

"Wir freuen uns auf einen der besten Gegner in diesem Jahrgang und blicken voller Vorfreude auf den Vergleich mit Frankreich im Saarland", sagt Prus. "Im Februar konnten wir bei einem Turnier in Portugal die Franzosen besiegen und wir möchten diese gute Leistung gern bestätigen. Gleichzeitig ist es auch die letzte große Herausforderung in dieser Saison und in Vorbereitung auf die EM-Qualifikation in der kommenden Saison geht es darum, sich weiter zu entwickeln und auch Abläufe zu festigen. Wir hoffen auf tolle Unterstützung – vor allem von vielen jungen Zuschauern – in Dillingen und Umgebung."

Tickets für beide Partien kosten zwischen zwei und fünf Euro und sind hier erhältlich. Die Tageskassen sind an den Spieltagen ab 90 Minuten vor Anpfiff ebenfalls geöffnet.

[dfb]