Ein zusätzliches Spiel Sperre für Göde von den Wakka Eagles

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Jean-Michel Göde vom Futsal-Bundesligisten Wakka Eagles im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Futsal-Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt. Die Sperrstrafe ist nach Ablauf der Sperre wegen der im gleichen Spiel verhängten Gelb-Roten Karte (automatische Sperre für ein Meisterschaftsspiel der Futsal-Bundesliga) zu verbüßen.

Göde hatte während des Futsal-Bundesligaspiels beim MCH Futsal Club Bielefeld am 26. März 2022 in Bielefeld von Schiedsrichter Mustafa Kosar die Gelb-Rote Karte gesehen. Nach dem Abpfiff suchte Göde den Referee in dessen Kabine auf und verhielt sich unsportlich gegenüber dem Unparteiischen.