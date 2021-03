Ein zusätzliches Spiel Innenraumverbot und Geldstrafe für Bayern-Trainer Seitz

Holger Seitz, der Trainer des Drittliga-Teams FC Bayern München II, darf zwei Spiele hintereinander nicht an der Seitenlinie stehen und seine Mannschaft betreuen. Sowohl heute Abend (ab 19 Uhr) während des Auswärtsspiels beim SV Waldhof Mannheim als auch am kommenden Sonntag (ab 14 Uhr) während des Heimspiels gegen den SV Wehen Wiesbaden ist der Coach gesperrt.

Weil der Trainer nach dem Erhalt der vierten Gelben Karte innerhalb dieser Saison im Spiel gegen Viktoria Köln am 21. Februar 2021 laut DFB-Spielordnung im darauffolgenden Spiel bei Dynamo Dresden am 24. Februar 2021 hätte aussetzen müssen, dies aber nicht getan hat, belegte ihn das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) heute mit einem weiteren Spiel Innenraumverbot und einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro. Seitz hat dem Urteil bereits zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Während eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es einem Mannschafts-Offiziellen nicht gestattet, während eines Spiels seiner Mannschaft im Stadion-Innenraum zu sein. Das Innenraum-Verbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

[mm]