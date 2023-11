Erfolg in Paris: Bayern sichert sich ersten Sieg in der Gruppenphase

Ein Treffer reicht: FC Bayern gewinnt in Paris

Bayern München hat in der Gruppenphase der Champions League der Frauen im zweiten Anlauf ihren ersten Erfolg gefeiert. Der deutsche Meister gewann in der Gruppe C beim französischen Topteam Paris St. Germain 1:0 (1:0) und rehabilitierte sich damit für das ernüchternde 2:2 im Auftaktspiel in der Vorwoche gegen den italienischen Vertreter AS Rom.

Eriksson trifft zum Sieg

Die Bayern übernahmen direkt von Beginn an die Spielkontrolle. Nach Großchancen in der 7. und 13. Spielminute half den Münchnerinnen in der 21. Spielminute ihre Stärke nach Standardsituationen: Nach einem Freistoß der Nationalspielerin Klara Bühl landete der Ball am zweiten Pfosten bei Kapitänin Glodis Perla Viggosdottir, die das Spielgerät quer legte. Den Pass drückte die Innenverteidigerin Magdalena Eriksson aus kurzer Distanz über die Linie. Kurz darauf hätten die Bayern den Spielstand erhöhen können, jedoch geriet der Abschluss von Lea Schüller nach einem Ballgewinn im Spielaufbau der Französinnen zu unplatziert.

Bayern verwaltet Führung abgeklärt

In der zweiten Hälfte zeigt Paris mehr Konsequenz im Spiel nach vorne und erspielte sich mehr Torchancen. Kurz nach der Halbzeitpause verhinderte Torhüterin Maria Luisa Grohs per Fußabwehr den Ausgleichstreffer gegen Tabitha Chawinga (53.). Zudem verfehlte Jackie Groene mit ihrem Abschlussversuch nur knapp das Tor (55.). Anschließend übernahm der FCB wieder die Spielkontrolle und sicherte sich lange Ballbesitzphasen. Ein zweiter Standard führte fast zur Vorentscheidung: Katarzyna Kiedrzyneks Parade nach einer Ecke (70.) verhinderte ein mögliches 2:0. Die knappe Führung konnte Bayern München über die Zeit bringen, in der Schlussphase blieb ein echtes Aufbäumen von Paris aus.

Münchens Aussichten im Kampf um die Viertelfinal-Qualfikation in seiner Gruppe haben sich durch den Sieg in der französischen Metropole an der Seine deutlich verbessert. Nach dem Sieg von der AS Rom gegen Ajax Amsterdam, das zum Vorrundenstart 2:0 gegen PSG gewonnen hatte, liegt die Mannschaft von Trainer Alexander Strauss auf dem zweiten Platz der Gruppe C. Die jeweils zwei besten Mannschaften aus den vier Vierer-Gruppen schaffen nach der Vorrunde den Sprung in die Runde der besten Acht.

[sid]