Ein Team, ein Ziel: Sepp-Herberger-Award für Sportfreunde Hügelheim

Am Montag fand die Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom in Berlin statt. 14 Preisträger erhielten in den Kategorien Handicapfußball, Resozialisierung, Schule und Verein, Fußball Digital, Fußball-Stiftung sowie Sozialwerk Geldpreise in Gesamthöhe von 100.000 Euro. Platz eins in der Kategorie Handicapfußball belegten die Sportfreunde Hügelheim aus dem Südbadischen Fußballverband.

Was für eine großartige Initiative. Die Sportfreunde Hügelheim aus dem Südbadischen Fußballverband (SBFV) haben in der jüngeren Vergangenheit eine Vorreiterrolle im Handicap-Fußball eingenommen – und das sogar in doppelter Hinsicht. Einerseits, weil sie Anfang 2021 gemeinsam mit der Christophorus-Gemeinschaft eine Inklusionsmannschaft ins Leben gerufen haben. Und andererseits, weil sie sich danach aktiv für die Gründung einer Inklusionsliga im Bezirk Freiburg eingesetzt haben, die im September 2022 ihren Spielbetrieb aufgenommen hat. Das ganze Projekt trägt den Namen "Inklusionsfußball in Südbaden – Der Hügelheimer Weg".

Gründung einer Inklusionsliga

Die Sportfreunde Hügelheim arbeiten schon seit einigen Jahren mit der Christophorus-Gemeinschaft zusammen. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung der Behindertenhilfe. Ziel der Kooperation ist es, Menschen mit Handicap das Fußballspielen zu ermöglichen und mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu bieten. "Bei den vielen Begegnungen auf und neben dem Platz, zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, wurde uns klar, dass unser Verein eine ideale Plattform für Inklusion sein kann", sagt der 1. Vorsitzende Thomas Köpke. "Auf der Basis dieser Erfahrungen kam der Gedanke auf, einen regelmäßigen Spielbetrieb für Inklusionsteams zu initiieren." Aus der Idee wurde ein konkreter Plan. Immer mehr Fußballerinnen und Fußballer mit Handicap haben von der Initiative des Vereins erfahren und so eine sportliche Heimat bei den Sportfreunden Hügelheim gefunden.

Wirklich konkret wurde das Thema Anfang des vergangenen Jahres, als sich Vertreterinnen und Vertreter der Sportfreunde mit Verantwortlichen des Südbadischen Fußballverbandes trafen und das Konzept zur Gründung einer Inklusionsliga im Bezirk Freiburg vorstellten. Arno Heger, Bezirksvorsitzender des SBFV in Freiburg, war von dem Projekt so begeistert, dass er sofort seine volle Unterstützung zugesagt hat.

10.000 Euro für Sportfreunde Hügelheim

Die Verantwortlichen der Sportfreunde Hügelheim haben danach erfolgreich die Werbetrommel gerührt. Mit dem SV Weilertal, dem SV Ballrechten-Dottingen, dem SC Vögisheim-Feldberg, den Christophorus Kickers sowie der SG Staufener SC/SV Sulzburg konnten weitere Teilnehmer für die Inklusionsliga gewonnen werden. "Das Interesse war und ist noch immer groß", betont Achim Stricker von der Christophorus-Gemeinschaft. "Weitere Klubs aus der Region planen ebenfalls, eine Inklusionsmannschaft ins Leben zu rufen. Es ist großartig, dass unsere Initiative diese Bewegung ausgelöst hat", so Stricker weiter.

Im April 2022 fand dann das erste Bezirkspokalturnier für Inklusionsteams mit sechs Vereinen in Hügelheim statt. Seit September rollt nun der Ball in der Inklusionsliga im Bezirk Freiburg. Die Hinrunde mit fünf Spieltagen war eine riesige Freude für alle Beteiligten - auf und auch neben dem Platz. Bei der Inklusionsliga geht es nicht in erster Linie um das Gewinnen und Verlieren, das Leistungsprinzip soll keine große Rolle spielen. Viel wichtiger ist allen Beteiligten, dass der Spaß im Vordergrund steht. Das Vereinsleben und die Freude am Fußball sollen im Fokus stehen. Ein respektvoller und achtsamer Umgang miteinander soll die Basis der Begegnungen und der Gemeinschaft sein. Eine Schlüsselrolle kommt den Trainerinnen und Trainern zu, die im Idealfall über pädagogische Vorerfahrungen verfügen. Bei den Sportfreunden Hügelheim sind dies Dominik Fröhlin und Nico Schmith. Zwei Kümmerer, die das inklusive Sporttreiben in Südbaden ermöglichen.

Der mit 10.000 Euro dotierte erste Preis bei den Sepp-Herberger-Awards 2023 in der Kategorie Handicap-Fußball geht folgerichtig an die Sportfreunde Hügelheim. Auf Rang zwei folgt der Bremer Fußball-Verband. Den dritten Platz belegt der FV1912 Bamberg aus dem Bayerischen Fußball-Verband.

[sw]