Ein Spiel Sperre für Kennedy Ribeiro von HOT 05 Futsal

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Amateurspieler Kennedy Alves Ribeiro vom Futsal-Bundesligisten HOT 05 Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Futsal-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Futsal-Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Ribeiro war in der 36. Minute des Futsal-Bundesligaspiels beim TSV Weilimdorf am 26. März 2022 in Stuttgart von Schiedsrichter Sven Schreiber (Düsseldorf) des Feldes verwiesen worden.

Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.