Ein Spiel Sperre für Andrey Polegoshko vom Futsal Nova Club

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Andrey Polegoshko vom Futsal-Regionalligisten Futsal Nova Club im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Pflichtspiel der spielklassenhöchsten Futsal-Mannschaft seines Vereins belegt.

Polegoshko war in der 30. Minute des Relegationsspiels zur Futsal-Bundesliga gegen den FC Sankt Pauli Futsal am 23. April 2022 in Philippsburg von Schiedsrichter Eric Schell des Feldes verwiesen worden.

Der Spieler beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

[dfb]