"Ein spannendes Finale auf Augenhöhe"

In der großen SchücoArena stehen sich heute (ab 11 Uhr, live bei Sky) die U 17-Teams von Arminia Bielefeld und des VfL Wolfsburg im Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft gegenüber (Tickets hier). Für beide Klubs ist es eine Premiere. Im DFB.de-Interview sprechen Arminia-Trainer Marcel Drobe (34) und sein VfL-Kollege Dennis da Silva Félix (31) mit Mitarbeiter Ralf Debat über den möglichen Titelgewinn.

DFB.de: Wie sehr ist Ihnen bewusst, dass Ihre beiden Mannschaften im Finale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft Geschichte schreiben können, Herr Drobe und Herr da Silva Félix?

Marcel Drobe: Uns ist natürlich klar, dass es etwas ganz Besonderes für uns alle bei Arminia ist, im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft zu stehen, erst recht bei unseren Voraussetzungen. Dennoch ändert das nichts an unserer Herangehensweise. Es war unser Ziel, möglichst viele Spiele auf hohem Niveau zu bestreiten. Jetzt steht die wichtigste Partie bevor. Klar, Deutscher Meister zu werden, wäre etwas für die Ewigkeit.

Dennis da Silva Félix: Schon mit der Qualifikation für das Finale haben wir Geschichte geschrieben. Das war zuvor keinem U 17-Team des VfL Wolfsburg gelungen. Selbstverständlich wollen wir der Saison jetzt auch noch die Krone aufsetzen.

DFB.de: Bereits der Einzug in das Endspiel ist für beide Klubs eine Premiere. Wäre der Titelgewinn jetzt nur noch eine "Zugabe" oder eine Niederlage doch eine Enttäuschung?

Drobe: Wir werden so oder so nicht vergessen, woher wir kommen. Wir gehören nicht zu den großen Nachwuchsleistungszentren, für die eine Endrundenteilnahme fast Normalität ist. Wir haben kein Internat, bei uns kommen alle Spieler aus der Region, leben innerhalb von maximal 50 Kilometern in und um Bielefeld herum. Dennoch ist es jetzt natürlich unser Ziel, auch den letzten Schritt zum Titelgewinn zu gehen.

da Silva Félix: Es ist aus meiner Sicht ein Finale auf Augenhöhe, in dem alles möglich ist. Der Verlierer wird unmittelbar nach der Partie trotz einer herausragenden Saison zunächst enttäuscht sein. Wir bleiben positiv, wollen die Saison mit der Meisterschaft krönen.

DFB.de: Was würde der erste Meistertitel für Ihren Verein und die Nachwuchsabteilung bedeuten?

Drobe: Es wäre ein seltener Nachweis, dass ein solcher Erfolg auch als vergleichsweise kleines NLZ mit unseren Rahmenbedingungen möglich ist. Das würde uns mit Sicherheit helfen, auch zukünftig für vielversprechende Talente attraktiv zu sein, unsere Topspieler auch längerfristig zu halten und sie im besten Fall in unseren eigenen Profikader zu integrieren.

da Silva Félix: Der Meistertitel wäre definitiv eine große Wertschätzung für die Arbeit unserer Akademie. Den Jungs würde es mit Sicherheit auch noch einmal einen Schub geben, um sich für eine spätere Profikarriere anzubieten.

DFB.de: Wie bereiten Sie Ihre Spieler auf die bislang wichtigste Partie Ihrer Karriere vor?

Drobe: So wie bei jedem anderen Ligaspiel auch, etwas Besonderes ist ganz bewusst nicht geplant. Die Spieler bringen die richtige Einstellung mit und wissen genau, was für sie bei der Vorbereitung auf eine Partie wichtig ist. Wir geben den Jungs das Rüstzeug mit, damit sie auf dem Platz die richtigen Entscheidungen treffen. Das hat zuletzt gegen Schalke super geklappt.

da Silva Félix: Auch mir ist es ganz wichtig, dass wir bei uns bleiben und unsere normalen Abläufe haben. Durch die teilweise recht großen Entfernungen in unserer Staffel Nord/Nordost sind es die Jungs gewohnt, dass wir oft schon am Vortag anreisen. Von daher sollte auch das kein Problem sein.

DFB.de: Beide Mannschaften verloren im Halbfinale das Hinspiel, schafften aber jeweils noch die Wende. Was sagt das über die Mentalität der beiden Teams aus?

Drobe: Mich hat vor allem beeindruckt, wie der VfL Wolfsburg im Hinspiel nach einem 0:3-Rückstand zurückgekommen ist und zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt hat. Das ist alles andere als selbstverständlich und gerade im Juniorenfußball sehr schwierig. Bei uns würde ich jetzt in Bezug auf das Halbfinale gar nicht so sehr von Comeback-Qualitäten sprechen, denn wir waren auch schon im Hinspiel gegen den FC Schalke 04 sehr nah dran, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Im zweiten Duell haben wir einfach unser Potential auf den Platz gebracht und deshalb die Partie auf unsere Seite gezogen. Dennoch war es außergewöhnlich, gegen eine Mannschaft, die zuvor während der gesamten Saison nur drei Gegentreffer kassiert hat, diesmal in nur 90 Minuten drei Tore zu erzielen.

da Silva Félix: Die Halbfinalspiele haben auf jeden Fall gezeigt, dass im Endspiel zwei sehr gute Mannschaften aufeinandertreffen. Große Disziplin und ein gutes Teamgefüge bringen beide mit. Dazu kommt ein guter Mix aus zwei, drei sehr guten Offensivspielern sowie echten Malochern und Arbeitern, die ebenfalls sehr wichtig für die Mannschaft sind. Ich bin selbst sehr gespannt, wie es im Endspiel laufen wird.

DFB.de: Welche besonderen Qualitäten haben Sie beim Gegner festgestellt?

Drobe: Wir treffen auf eine sehr gut strukturierte Wolfsburger Mannschaft, die mit Nationalspielern gespickt ist. Der VfL ist offensiv stark, verteidigt aber auch gut.

da Silva Félix: Es ist kein Geheimnis und bundesweit bekannt, dass die Arminia mit Nick Cherny einen außergewöhnlichen Fußballer in ihren Reihen hat, der sich vor allem herausragend zwischen den Ketten des Gegners bewegt und sehr torgefährlich ist. Dazu kommt mit Henrik Koch auch ein sehr guter Mittelstürmer. Ich sehe da auch einige Parallelen zu unserer Mannschaft, die mit Bennit Bröger ebenfalls über einen top Spielmacher und mit Alexander Georgiadi über einen echten Neuner verfügt.

DFB.de: Das Finale wird in der Bielefelder SchücoArena ausgetragen. Welche Rolle spielt der Heimvorteil?

Drobe: Wir freuen uns über jeden Fan, der ins Stadion kommt, um uns zu unterstützen. Die Kulisse wird das Team sicherlich noch zusätzlich pushen. Schade nur, dass unsere Profis am selben Tag in Karlsruhe spielen. Dennoch bin ich sicher, dass es ein toller und angemessener Rahmen wird. Das hat sich die Mannschaft auch absolut verdient.

da Silva Félix: Die Rahmenbedingungen werden top und eines Endspiels absolut würdig sein. Auch unsere Familien und Freunde werden im Stadion dabei sein und uns unterstützen. Von daher sind unsere Chancen ganz sicher nicht geringer, weil wir auswärts antreten müssen. Ich sehe dabei keinen Nachteil.

DFB.de: Welches Team geht als Favorit in das Endspiel?

Drobe: Sportlich ist es ein 50:50-Duell, in dem alles offen ist und das beide Mannschaften für sich entscheiden können. Nimmt man jedoch den Saisonverlauf, die Möglichkeiten des Vereins und die sonstigen Rahmenbedingungen als Maßstab, dann ist der VfL Wolfsburg sicherlich leicht favorisiert.

da Silva Félix: Wir sind gut im Flow und haben schon gezeigt, dass wir zurecht in der Endrunde stehen. Das gilt aber auch für die Arminia. Beide Teams bringen fußballerisch und von der Mentalität her alles mit. Sollten wir als Favorit gesehen werden, habe ich nichts dagegen. Die Entscheidung fällt aber immer noch auf dem Platz.

DFB.de: Wie wertvoll sind grundsätzlich die Erfahrungen, die Ihre Spieler jetzt während der Endrunde sammeln, für den weiteren Karriereweg?

Drobe: Sie sind nicht nur für die fußballerische Laufbahn, sondern vor allem auch für die Persönlichkeitsentwicklung sehr wertvoll. Vor einem großen Publikum sein Können zeigen zu dürfen, bringt die Jungs definitiv weiter.

da Silva Félix: Das Niveau und das Spieltempo sind in der Endrunde durch die qualitativ stärkeren Gegner noch einmal höher und anspruchsvoller. Hinzu kommt die größere Aufmerksamkeit durch Zuschauer, Medien, Kameras. In diesen Momenten merken die Spieler, dass sie für ihre harte Arbeit belohnt werden. Davon werden sie noch lange zehren.

DFB.de: Werden wir viele Spieler, die das Finale bestreiten, eines Tages auch in der Bundesliga wiedersehen?

Drobe: Ich hoffe es sehr für die Jungs. Einige durften sich ja schon im Training bei den Profis zeigen. Wir werden sie bei ihren nächsten Schritten begleiten und freuen uns für jeden, der es nach oben schafft, im besten Fall bei Arminia.

da Silva Félix: Ich gehe sogar schwer davon aus, dass einigen der Sprung gelingen wird. In beiden Mannschaften stehen viele spannende Spieler, denen das zuzutrauen ist. Ja, ich würde mich sogar festlegen: Einige, die im Finale auf dem Platz stehen, werden es packen und in einigen Jahren in der Bundesliga, in der 2. Bundesliga oder vielleicht auch im Ausland im Profifußball auflaufen.

[mspw]