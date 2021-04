Ein positiver Fall: Quarantäne für vier Spielerinnen

Die am Freitag durchgeführte PCR-Testung von Spielerinnen und Staff im Mannschaftshotel der Frauen-Nationalmannschaft hat am Samstagmorgen vor dem Länderspiel gegen Australien (ab 16.10 Uhr, live in der ARD) ein positives Testergebnis ergeben. Im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt Kreis Offenbach wurde die positiv getestete Felicitas Rauch, die aktuell symptomfrei ist, umgehend isoliert. Im Rahmen der Kontaktverfolgung wurden drei weitere Spielerinnen – Lena Oberdorf, Sara Doorsoun und Svenja Huth – vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft und ebenfalls vorsorglich isoliert. Die vier Spielerinnen müssen auf Anweisung des zuständigen Gesundheitsamtes im Quartier der DFB-Auswahl in Quarantäne.

Alle weiteren Spielerinnen der Nationalmannschaft, die sich wie die Trainer*innen und das gesamte Team hinter dem Team am heutigen Samstag zusätzlichen Antigen-Schnelltests unterzogen haben, die sämtlich negativ ausfielen, bereiten sich auf das Länderspiel gegen Australien vor, das in Abstimmung mit den zuständigen Behörden planmäßig um 16.10 Uhr angepfiffen werden kann. Für Sonntag und die darauffolgenden Tage sind weitere PCR- und Schnelltests geplant.

[dfb]