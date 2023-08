Ein Pokalspiele Sperre für Brieselangs Feline Jung

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Feline Jung vom Landesligisten SV GW Brieselang im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre für das nächste für sie anstehende Pflicht-Vereinspokalspiel der ersten Frauen-Mannschaft ihres Vereins beziehungsweise dessen Tochtergesellschaft auf Landesverbands- oder DFB-Ebene belegt.

Jung war in der 80. Minute des DFB-Pokalspiels gegen SFC Stern 1900 am 13. August 2023 in Köln von Schiedsrichter Tobias Behm des Feldes verwiesen worden.

Die Spielerin beziehungsweise der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

[dfb]