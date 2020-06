Ein Jahr nach Hitzlspergers Coming-out

Klaus Nierhoff gehörte sieben Jahre lang zum Cast der ARD-Kultserie "Lindenstraße". Für "Zwei Gesichter", einen von der DFB-Kulturstiftung geförderten Kurzfilm über einen Junioren-Bundesligaspieler, begnügte sich der renommierte Theater- und Filmschauspieler mit einer kleinen Nebenrolle. In der "Lindenstraße" spielte er den Lokalpolitiker Christian Brenner, in "Zwei Gesichter" den Barkeeper in einer Schwulenbar. Seit mehreren Jahren engagiert sich Nierhoff für das schwul-lesbische Kölner Jugendzentrum "anyway", dessen Jugendliche "Zwei Gesichter" produziert hatten. "Auch im Fußball sollte mit dem Thema Homosexualität offen umgegangen werden, damit die Leute nicht mehr so ein Doppelleben führen müssen", sagt er.

Vor genau einem Jahr, am 8. Januar 2014, zog Thomas Hitzlsperger einen dicken Strich unter sein Doppelleben. In der Wochenzeitung Die Zeit sprach der 52-malige Nationalspieler differenziert und mit Blick auf den gesamten Profifußball über seine Homosexualität. "Der moderne Fußball ist kein Lebensraum für Gestrige und Leute mit angestaubten Vorurteilen", sagte er und blickte optimistisch in die Zukunft. "Das macht Mut für die Jungen, die jetzt vor dem Schritt in den Profisport stehen."

Gleichzeitig formulierte er scharfe Kritik an einer Haltung, in der sich Ignoranz und immer noch überwunden geglaubte Vorurteile ausdrücken. "Homosexualität wird im Fußball schlicht ignoriert", sagte Hitzlsperger, zudem würde "das Thema immer wieder in Klischees stecken" bleiben, und in den Mannschaften herrsche nach wie vor ein "enorm hoher Gruppenzwang". Hitzlsperger sprach von einer "Waschküchenstimmung".

Niersbach: "Thomas war immer ein Vorbild"

Thomas Hitzlsperger, der 2007 mit seinen Toren in den letzten beiden Saisonspielen wesentlichen Anteil am Titelgewinn des VfB Stuttgart hatte, bekam viel Zustimmung für sein Coming-out. Gewürdigt wurde sein Mut wie auch die durchdachte Art und Weise seines öffentlichen Bekenntnisses. "Thomas war zu seiner Zeit als Nationalspieler immer ein Vorbild, vor dem ich den höchsten Respekt hatte", sagte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. "Dieser Respekt ist durch sein Coming-out weiter gewachsen." Ein Jahr ist seitdem vergangen.

Jörg Litwinschuh betont die seit dem 8. Januar 2013 erzielten Fortschritte. Der Vorsitzende der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld sagt: "Das Coming-out von Thomas Hitzlsperger hat sehr viel bewirkt. Über dieses Coming-out wurde wirklich am hinterletzten Stammtisch im kleinsten Dorf in Deutschland diskutiert." Hitzlsperger habe eine "Graswurzelbewegung" losgetreten, die Veränderung im Fußball komme jetzt aus der Basis. Hitzlsperger selbst will bei einer Pressekonferenz am 11. Februar in Berlin Bilanz ziehen, was sein Coming-out aus seiner Sicht bewirkt hat.